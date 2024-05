Bệnh nhân đột quỵ thoát chết

Bằng sự nỗ lực của đội ngũ bác sĩ và quyết tâm “còn nước còn tát” của gia đình người phụ nữ bị đột quỵ xuất huyết não tiên lượng rất nặng thoát khỏi lưỡi hái “tử thần” khi quyết định từ về Cần Thơ chữa trị.

Trường hợp may mắn được hồi sinh là bà P.T.H (sinh năm 1971, sống ở TP.HCM). Tối ngày 6/5, bà H. vào Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ trong tình trạng hôn mê, thở máy, nguyên nhân do xuất huyết màng não (khoang dưới nhện), tiên lượng xấu.

Theo lời con gái bà H., bà có tiền sử cao huyết áp. Sáng cùng ngày, bà đột ngột đau đầu dữ dội, được gia đình đưa vào bệnh viện gần nhà thì rơi vào hôn mê phải thở máy. Chẩn đoán ban đầu là đột quỵ xuất huyết dưới nhện đã chụp DSA mạch máu não không phát hiện túi phình.

Mặc dù đứng trước nguy cơ bà H. có thể mất trên xe nhưng vì tin tưởng, gia đình đã thống nhất đưa bà về S.I.S Cần Thơ để tiếp tục điều trị.

Tại đây, bà H. được điều trị hồi sức tích cực và sau 1 tuần được chụp DSA mạch máu não lần 2 để tìm nguyên nhân. Kết quả chụp DSA tại S.I.S ghi nhận túi phình cổ rộng ở đoạn động mạch cảnh trong bên phải. Đây chính là nguyên nhân gây xuất huyết dưới nhện làm bà hôn mê.

ThS.BS Nguyễn Đào Nhật Huy – Đơn vị DSA BV S.I.S, người trực tiếp can thiệp cho bà H. cho biết: “Với túi phình cổ rộng việc điều trị đơn thuần như đặt coils thì không khả thi, còn nếu đặt Stent chuyển dòng như thông thường về kỹ thuật thì thuận lợi, nhưng trên bệnh nhân đang xuất huyết thì lại không thể dùng thuốc chống tắc Stent liều cao (kháng kết tập tiểu cầu kép), tình huống này vô cùng khó khăn.

Chúng tôi quyết định đặt stent thông thường (có lỗ thưa) ít bị huyết khối để che cổ túi phình, sau đó mới đặt coils giúp coils cố định được vị trí”.

May mắn sau 2 giờ can thiệp, túi phình đã được bít hoàn toàn bằng coils cũng như stent nở tốt. Sau đó bà H. tiếp tục được điều trị nội khoa tối ưu: thở máy, chống co thắt mạch… tình trạng ngày càng được cải thiện, với lượng máu qua chụp CT cũng giảm dần.

Sau 3 tuần, bà H. đã phục hồi hoàn toàn không để lại di chứng. Bà H. không khỏi xúc động trong ngày xuất viện: “Ngày xưa tôi có nhức đầu, nhưng tôi cứ nghĩ do thiếu ngủ. Còn bệnh huyết áp thì có, nhưng chẳng thấy dấu hiệu gì nên cũng không uống thuốc. Vì cuộc sống mưu sinh nên nó cuốn mình đi… mình cứ bỏ qua không quan tâm tới, đến lúc bệnh vậy, tôi mới cảm thấy quý sức khỏe này. Tôi rất cảm ơn TS.BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ và các bác sĩ ở đây nhiều lắm vì đã cứu tôi”.

Qua đây, BS. Huy cũng cảnh báo, nếu trường hợp đau đầu kéo dài mà sử dụng thuốc không thuyên giảm, thì nên kiểm tra sớm loại trừ do nguyên nhân phình mạch, tránh để túi phình quá to có thể vỡ ra gây xuất huyết não.