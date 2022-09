Bệnh nhân có bảo hiểm y tế phải bỏ tiền mua dao mổ, bệnh viện nói gì?

TPO - Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình vừa có văn bản trả lời báo Tiền Phong xung quanh đơn thư của người nhà bệnh nhân phản ánh bệnh viện này phải bỏ tiền để mua dao để phẫu thuật.

Trước đó, gửi đơn đến Báo Tiền Phong, ông Đ.T.Q. ở Yên Mô (Ninh Bình) phản ánh: Ngày 22/7 vợ ông là bà T.T.T được chuẩn đoán u nang buồng trứng được chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình để mổ cấp cứu. Tuy nhiên, tại Khoa Ngoại Tổng hợp, bác sỹ yêu cầu người nhà bệnh nhân mua dao mổ mới cho an toàn. Người nhà bệnh nhân lo lắng nên đã đồng ý mua dao mổ với giá 2,3 triệu đồng.

“Tâm lý chung của người nhà bệnh nhân là chấp nhận để yên tâm. Tuy nhiên, tôi thấy rất vô lý là nếu gia đình không có tiền mua dao thì bệnh viện sẽ mổ không an toàn hoặc do bệnh viện không đủ dụng cụ hay do tay nghề của bác sỹ chưa cao?”, ông Q. nêu và yêu cầu Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình trả lời cho người dân yên tâm.

Ngày 6/9, Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình có văn bản trả lời Báo Tiền Phong. Văn bản có nội dung: Trước khi mổ cho bệnh nhân T. bác sỹ khoa Ngoại Tổng hợp đã gặp người nhà bệnh nhân để giải thích về tình trạng của bà T., cách thức dự kiến phẫu thuật, các nguy cơ rủi ro, biến chứng, tai biến có thể xảy ra trong và sau mổ. Bác sỹ giải thích thêm về thuốc và vật tư y tế ngoài danh mục Bảo hiểm y tế (BHYT) có thể sử dụng cho bệnh nhân.

Ngoài ra, bác sỹ giải thích và tư vấn cho người nhà bệnh nhân về tay dao hàn mạch Liga Sure. Đây là phương tiện kỹ thuật cao có nhiều lợi ích, mang lại hiệu quả cho bệnh nhân. Nhưng trường hợp bà T. tay dao này không nằm trong danh mục BHYT chi trả. Do đó, nếu người nhà tự nguyện sử dụng dao này trong phẩu thuật cho bệnh nhân thì phải tự chi trả chi phí.

Trường hợp nếu người nhà không đồng ý, bệnh viện vẫn tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân và sử dụng các phương tiện nằm trong danh mục chi trả của BHYT. Sau đó, người nhà bệnh nhân sau khi nghe bác sỹ tư vấn đã đồng ý sử dụng dao hàn mạch Liga Sure và ký cam kết được lưu trong hồ sơ bệnh án. Ngày thứ 5 sau mổ, bệnh nhân bình phục và được xuất viện.

Ông Q. cho biết, mục đích ông viết đơn phản ánh là để các ban ngành thấy được những khó khăn để đầu tư trang thiết bị cho bệnh viện tốt lên và người dân mua bảo hiểm y tế sẽ được thụ hưởng.