Ninh Bình nói gì về việc Giám đốc Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An 'xuống' làm chuyên viên

TPO - Sau quá trình rà soát về bổ nhiệm cán bộ được thực hiện mới đây, ông Bùi Việt Thắng, Giám đốc Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) đã được điều chuyển làm chuyên viên của ban này.

Theo nguồn tin riêng của báo Tiền Phong, ông Bùi Việt Thắng Giám đốc Ban Quản lý (BQL) Quần thể Danh thắng Tràng An, thuộc Sở Văn hóa tỉnh Ninh Bình vừa được phân công làm chuyên viên sau chưa đầy 2 năm được bổ nhiệm.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình xác nhận việc này và cho biết, ông Bùi Việt Thắng được tuyển dụng theo chính sách thu hút nhân tài (theo Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình ngày 15/12/2011). Qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau, ngày 1/9/2020, ông Thắng được bổ nhiệm làm Giám đốc BQL Quần thể danh thắng Tràng An.

Sau quá trình rà soát về bổ nhiệm cán bộ được thực hiện mới đây, để đảm bảo đúng quy trình, thủ tục ông Thắng được phân công làm chuyên viên quản lý dự án của BQL Quần thể danh thắng Tràng An. Công việc trước đó của ông Thắng đã được giao cho người khác đảm nhiệm.

Ngoài ra, theo Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, cho đến nay, ông Thắng đã hoàn thiện thủ tục, thi đủ các bước nhưng do vướng kỷ luật trong vụ để doanh nghiệp xây dựng công trình bê tông trên núi Cái Hạ (thuộc vùng lõi di sản Tràng An) nên việc bổ nhiệm ông Thắng chính thức vào vị trí Giám đốc Ban bị dừng lại. Sở Du lịch Ninh Bình đang làm thủ tục thi tuyển lại viên chức cho đúng quy trình.

Ông Thắng là cán bộ có quá trình thăng tiến nhanh chóng. Cụ thể, tháng 8/2015, ông này được tuyển dụng làm nhân viên Phòng Quản lý dự án, thuộc BQL Quần thể danh thắng Tràng An. Một tháng sau, vào tháng 9/2015, ông Thắng được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng Quản lý dự án, thuộc BQL Quần thể danh thắng Tràng An. BQL Quần thể danh thắng Tràng An lúc đó là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Ninh Bình, tương đương cấp Sở. Tháng 4/2017, BQL Quần thể danh thắng Tràng An được chuyển thành đơn vị trực thuộc Sở Du lịch Ninh Bình, ông Thắng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phụ trách BQL Quần thể danh thắng Tràng An và được bổ nhiệm GĐ Ban này vào tháng 9/2020.

Trong thời gian ông Thắng giữ chức Phó Giám đốc BQL Quần thể danh thắng Tràng An đã xảy ra vụ việc Công ty CP du lịch Tràng An tiến hành xây cầu bê tông trên núi Cái Hạ thuộc vùng lõi di sản Tràng An. Việc buông lỏng quản lý này khiến cho 723m2 đất rừng đặc dụng bị xâm phạm với hơn 2.000 bậc thang bê tông. Tháng 1/2020, Báo Tiền Phong cũng từng phản ánh, vùng lõi quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) được quy định phải bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng nhiều doanh nghiệp, cá nhân vẫn ngang nhiên xây dựng nhiều công trình, homestay sai phép, lấn chiếm vùng lõi di sản. Dù đã bị xử phạt nhưng các công trình này vẫn tồn tại.