Bến Tre ký cam kết trách nhiệm giữa Chủ tịch tỉnh và các sở, ngành, huyện

TPO - Ngày 27/1, UBND tỉnh Bến Tre họp mặt đầu xuân Quý Mão và ký cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành với Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu các cấp, các ngành cần chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm cụ thể, có tính đột phá, tầm nhìn trong thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; các công việc có sản phẩm đầu ra rõ ràng, có chất lượng, hiệu quả để làm thước đo đánh giá chất lượng công việc. Đồng thời người đứng đầu cơ quan, đơn vị phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong thực thi công vụ và nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nhất là hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất, đảm bảo chất lượng, kịp thời và tuân thủ đúng quy định.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh từ cơ sở, đưa tỉnh Bến Tre ngày càng phát triển, phồn thịnh và văn minh.

Để đạt được mong muốn trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre kêu gọi các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh cùng đoàn kết khắc phục khó khăn thách thức; khai thông các “điểm nghẽn”.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ đề nghị lãnh đạo các đơn vị, địa phương bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện bằng được các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời chủ động trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đã cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh, định kỳ có đánh giá kết quả thực hiện. Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhấn mạnh việc cần xác định phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP từ 9,3% trở lên; đẩy nhanh tiến độ thực hiện 11 công trình, dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm; thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách của Trung ương, của tỉnh để hỗ trợ các thành phần kinh tế vượt qua khó khăn, khơi thông sản xuất kinh doanh.