Bến Tre giảm 10% giá nước sinh hoạt cho người dân ảnh hưởng hạn mặn

TPO - UBND tỉnh Bến Tre vừa có văn bản về chủ trương giảm 10% giá nước sạch cho người dân trong mùa hạn mặn.

Ngày 9/4, thông tin từ UBND tỉnh Bến Tre cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Ngọc Tam vừa ký ban hành công văn về chủ trương giảm 10% giá nước sạch trong mùa hạn mặn cho người dân, do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bến Tre cung cấp.

Theo đó, để chia sẻ khó khăn đối với nhân dân và khách hàng sử dụng nước sạch sinh hoạt do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý, vận hành và khai thác bị ảnh hưởng do diễn biến hạn mặn 2023 - 2024, UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt chủ trương giảm 10% so với giá tiêu thụ nước sạch của Trung tâm này cung cấp hiện hành. Hiện, giá nước của Trung tâm này đang áp dụng theo Quyết định 25/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bến Tre.

Giá nước giảm kể trên áp dụng với cho tất cả các mục đích sử dụng nước, gồm: Nước sinh hoạt các hộ dân cư; phục vụ công cộng, đơn vị hành chính sự nghiệp; hoạt động sản xuất vật chất; hoạt động kinh doanh dịch vụ. Giá giảm trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa có phí bảo vệ môi trường.

Thời gian giảm giá nước sạch trên sẽ áp dụng cho thời điểm sử dụng nước tháng 3 và 4/2024.

Theo Quyết định 25/2017/QĐ-UBND về giá nước sạch do Trung tâm Nước sạch cung cấp như sau: Giá nước sinh hoạt các hộ dân cư là 8.000 đồng/m3; phục vụ công cộng, đơn vị sự nghiệp hành chính 8.500 đồng/m3; hoạt động sản xuất vật chất 9.000 đồng/m3 và hoạt động kinh doanh dịch vụ là 9.800 đồng/m3.

Hiện trên địa bàn toàn tỉnh Bến Tre có 67 nhà máy cấp nước sạch đang hoạt động, với tổng công suất khoảng 250.000 m3/ngày đêm, chủ yếu khai thác từ nguồn nước mặt tại chỗ để xử lý. Tuy nhiên, mặn xâm nhập sâu nên ảnh hưởng đến nguồn lấy nước của các nhà máy.

Ông Nguyễn Xuân Hòa - Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị đang vận hành 27 nhà máy, cung cấp cho gần 100.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh.