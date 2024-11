Bế giảng khóa tập huấn nguồn giảng viên Gìn giữ hòa bình LHQ

TPO - Sau 3 tuần đào tạo, 18 học viên đến từ 5 quốc gia đã hoàn thành Khóa tập huấn tạo nguồn giảng viên Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB-LHQ), do Bộ Công an phối hợp cùng Cục Hoạt động Hòa bình và Ban Thư ký LHQ tổ chức tại Học viện An ninh.

Sáng 15/11, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB-LHQ đã tổ chức lễ bế giảng Khóa tập huấn này, với sự tham gia của các đại diện đến từ Bộ Công an, LHQ và các học viên. Khóa tập huấn đã giúp 18 học viên, đến từ Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Sri Lanka và Nepal, hoàn thành chương trình đào tạo và nhận Giấy chứng nhận của Cơ quan LHQ. Phát biểu tại lễ bế giảng, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Chánh Văn phòng Thường trực về GGHB-LHQ, khẳng định tầm quan trọng của công tác đào tạo giảng viên trong việc duy trì sự ổn định và hiệu quả của các lực lượng tham gia GGHB LHQ. Ông nhấn mạnh, khóa tập huấn này là một minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và LHQ, đồng thời khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc tham gia duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực và toàn cầu. Thay mặt cho Cơ quan LHQ, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú LHQ tại Việt Nam đánh giá cao tỷ lệ tham gia của nữ học viên, với 4 nữ cảnh sát trong khóa học, chiếm 32,5%, vượt mục tiêu LHQ đề ra về sự tham gia của phụ nữ trong công tác xây dựng hòa bình. Bà Pauline Tamesis cũng dành lời khen ngợi cho các nữ sĩ quan cảnh sát Việt Nam, khi tham gia các phái đoàn GGHB của LHQ, đã thể hiện phẩm chất, năng lực và khả năng thích ứng nhanh chóng với điều kiện làm việc phức tạp. Hình ảnh của họ đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về Việt Nam tại LHQ và cộng đồng quốc tế. Trung úy Ly Sophorn, Cảnh sát Campuchia, học viên trẻ nhất của khóa tập huấn, chia sẻ bài học sâu sắc mà anh nhận được từ khóa học là tầm quan trọng của sự hợp tác và khả năng thích ứng trong các nhiệm vụ GGHB. Anh nhấn mạnh, sự hiểu biết và khả năng làm việc với những quan điểm khác nhau là yếu tố then chốt để thành công trong các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Từ năm 2022 đến nay, Bộ Công an Việt Nam đã cử các sĩ quan tham gia nhiệm vụ GGHB tại các phái bộ của LHQ, bao gồm Phái bộ UNMISS tại Nam Sudan và Phái bộ UNISFA tại khu vực Abyei. Đặc biệt, tháng 1/2024, Bộ Công an Việt Nam đã thành lập Đơn vị Cảnh sát GGHB LHQ số 1, tháng 7/2024, đơn vị này đã được LHQ nâng cấp lên cấp độ 2 trong hệ thống sẵn sàng triển khai. Minh Đức