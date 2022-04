Bé 10 tuổi hôn mê, viêm cơ tim tối cấp vì cha mẹ chủ quan khi con mắc COVID-19

TPO - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị thành công ca bệnh trẻ 10 tuổi mắc COVID-19 cấp tính nguy kịch, có diễn tiến nặng vì viêm cơ tim tối cấp.

TS. Phan Hữu Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 Trẻ em (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho hay, bệnh nhi ở Quảng Ninh nhập viện ngày 16/3. Bốn ngày trước khi vào viện, bé sốt cao 39 độ C, test nhanh dương tính. Gia đình nghĩ trẻ bị COVID-19 chỉ mức độ nhẹ, nhanh bình phục nên không đưa con đi khám. Tới khi thấy con mệt mỏi, khó thở, tím tái người, gia đình đưa đi viện thì cháu được các bác sĩ thông báo là rất nguy kịch.

TS Đào Hữu Nam, Trưởng khoa Điều trị tích cực, Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trẻ em, cho hay trẻ nhập viện trong tình trạng sốt cao và mệt mỏi, khó thở, suy hô hấp - tuần hoàn. “Dù có tiền sử khỏe mạnh, không có bệnh nền, biểu hiện đặc biệt nhưng đây lại là một trong số những bệnh nhân nguy kịch nhất tại Trung tâm”, bác sĩ Nam nói.

“Thời điểm đó chúng tôi nghĩ tới các tình huống, do cháu đã có đợt nhiễm SARS-CoV-2 trước đó, nên tình trạng sốc, tổn thương cơ tim nặng có thể là trong bệnh cảnh của hội chứng viêm đa hệ thống (MIS-C), nhưng cũng có thể do một đợt nhiễm virus cấp tính khác gây ra. Do đó, cùng với các biện pháp hồi sức ban đầu như hỗ trợ chức năng sống cho cháu, chúng tôi phải thăm dò thêm các xét nghiệm để xác định chẩn đoán chính xác căn nguyên và có các giải pháp điều trị thích hợp”, TS Phan Hữu Phúc chia sẻ. Nhiều biện pháp như thở máy, lọc máu bằng quả lọc hấp phụ đã được thực hiện để giữ mạng sống cho bé.

Sau khi được điều trị hồi sức ban đầu, trong 1-2 ngày đầu, bệnh nhân khá ổn định và tiên lượng tốt lên. Tuy nhiên, sau đó bệnh nhân bất ngờ diễn biến nặng hơn, các bác sĩ đã quyết định cho bệnh nhi chạy ECMO (hồi sức tim phổi ngoài màng cơ thể) với hi vọng sẽ giữ lại sự sống cho bé. Lúc này, ECMO được coi như biện pháp cuối cùng cứu sống trẻ.

Trải qua nhiều ngày căng thẳng, bệnh nhi cũng vượt qua giai đoạn nguy kịch. Tổng cộng bé được lọc máu 5 ngày, thở máy trong 15 ngày và ECMO 8 ngày. Sau giai đoạn nguy hiểm đó, bệnh nhân đã được cai ECMO và tập thở bình thường trở lại.

Đến nay, tình trạng của bệnh nhi đã khá ổn định, khả năng hồi phục tương đối tốt, chức năng tim đã cải thiện rõ. Toàn trạng dần ổn định lại bình thường. Hiện tại, bé đã được chuẩn bị cho xuất viện và tiếp tục được hẹn khám lại định kì theo chuyên khoa tim mạch.

Theo các bác sĩ, hầu hết mắc COVID-19 đều có biểu hiện nhẹ, sức khỏe nhanh chóng bình phục. Tuy nhiên, trường hợp bệnh nhi kể trên có thể rơi vào nguy kịch vì viêm cơ tim cấp, vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo cộng đồng không nên chủ quan với COVID-19, đặc biệt là trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên. Khi phát hiện con có những biểu hiện như sốt cao, đau tức ngực, đánh trống ngực, tím tái, khó thở, mệt mỏi, li bì, tim đập nhanh,… cha mẹ cần đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất để phát hiện và điều trị kịp thời.