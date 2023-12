BAT Việt Nam đồng hành cùng người lao động trong giai đoạn giữa của hành trình sự nghiệp

BAT Việt Nam lần đầu tiên tổ chức sự kiện kết nối dành cho những cá nhân đang trải qua giai đoạn giữa của sự nghiệp (mid-career) với gần 150 người tham dự tại TP. HCM. Trước đó, BAT Việt Nam cũng nhận nhiều giải thưởng uy tín về nhân sự.

Mid-career là một giai đoạn trong sự nghiệp khi một cá nhân đã có từ 5 năm kinh nghiệm làm việc trở lên trong lĩnh vực của mình. Đây là giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển sự nghiệp khi người lao động đã tích lũy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để tiến xa hơn, tiếp tục chinh phục những vị trí cao hơn trong con đường sự nghiệp.

Với chủ đề “Thích ứng và Phát triển: Hành trình Lãnh đạo trong Thế giới Năng động”, sự kiện kết nối của BAT Việt Nam mong muốn đồng hành và hỗ trợ những cá nhân đang ở giai đoạn mid-career có cơ hội kết nối với nhau, chủ động định hình quỹ đạo nghề nghiệp, chuẩn bị cho những cơ hội và thách thức phía trước.

Trong sự kiện kết nối về sự nghiệp đầu tiên này, BAT Việt Nam đã giúp kết nối hơn 150 người tham gia và mang đến những chia sẻ “thực chiến” từ những nhà lãnh đạo có kinh nghiệm, như ông Hamzah Fazal - Giám đốc Bộ phận Nhân sự, Văn hóa & Hòa nhập của BAT Việt Nam, ông Bùi Quang Tinh Tú - Nhà Sáng lập và Giám đốc điều hành Envision Nexus, và bà Ngân Trần - Nhà Sáng lập/CEO The New Leader, Harvard Leadership Executive.

Trong sự kiện này, các diễn giả khách mời đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc có giá trị về cách thức mà những cá nhân đang ở giai đoạn mid-career có thể tạo nên sự khác biệt cho bản thân và hiểu được những kỳ vọng dành cho họ. Các diễn giả cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định bộ kỹ năng cho tương lai mà người lao động cần chuẩn bị tốt cho mọi sự thay đổi.

Tham gia thảo luận trong chương trình, ông Hamzah Fazal đã chia sẻ về kỹ năng lãnh đạo một tổ chức: “Chúng tôi khuyến khích các cá nhân thể hiện con người thật của họ tại nơi làm việc, thúc đẩy đối thoại cởi mở giữa lãnh đạo và nhân viên thông qua phần thảo luận mà chúng tôi gọi là 'cuộc trò chuyện về các giai đoạn cuộc đời'. Những cuộc thảo luận này nhằm mục đích tìm hiểu mục tiêu sự nghiệp và mục tiêu cá nhân của người lao động, đảm bảo rằng các cá nhân cảm thấy được lắng nghe mà không e ngại bị phán xét. Điều này giúp người lao động có thể chuẩn bị được một kế hoạch phù hợp cho mình để qua đó, đạt được sự thăng tiến trong sự nghiệp”.

Ông Hamzah cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rõ kỹ năng lãnh đạo khi các cá nhân tiến tới những vị trí cấp cao hơn. Những lãnh đạo cấp cao cần cẩn trọng hơn, kiên nhẫn hơn với các thành viên trong nhóm, trao niềm tin và ghi nhận những hành vi tốt để xây dựng văn hóa tích cực cho tổ chức.

Sự kiện này cũng một lần nữa đánh dấu nỗ lực của BAT Việt Nam trong việc tạo dựng môi trường làm việc an toàn, bình đẳng, bên cạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp đa dạng, hòa nhập và đoàn kết, từ đó truyền cảm hứng đến các đơn vị khác để chung tay xây dựng thị trường lao động Việt Nam chất lượng và có khả năng sánh vai cùng những thị trường lao động trên thế giới.

Trước đó, BAT Việt Nam đã vinh dự nhận được “cú hat-trick” giải thưởng về nhân sự, nhờ vào việc đề cao sự hòa nhập và tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân, từ đó thúc đẩy sự phát triển của mỗi người và của toàn doanh nghiệp. Không chỉ được công nhận là “Nơi Làm Việc Xuất Sắc Năm 2023” bởi tổ chức Great Place to Work thông qua quy trình đánh giá toàn cầu, mà BAT Việt Nam còn nhận được Giải thưởng Việt Nam Xuất Sắc (Vietnam Excellence) năm 2023 do Anphabe phối hợp cùng VCCI và các hiệp hội doanh nghiệp, thương mại tổ chức, ở cả hai hạng mục Đào tạo & Phát triển Nhân viên và An sinh tại Môi trường Làm việc.

Bên cạnh đó, BAT Việt Nam cũng được Tạp chí HR Asia bình chọn là một trong những “Nơi Làm Việc Tốt Nhất Châu Á 2023”. Đây là năm thứ tư liên tiếp BAT Việt Nam nhận được giải thưởng uy tín này.

Trở thành nơi làm việc tốt nhất và luôn xem sự phát triển của người lao động là một phần quan trọng trong lộ trình Phát triển Bền vững (ESG) là một trong các mục tiêu mà BAT Việt Nam đang theo đuổi và được ghi nhận trong nhiều năm qua. Những nỗ lực này một lần nữa được ghi nhận khi BAT Việt Nam được vinh danh Top 11 Doanh nghiệp Bền vững tại Lễ công bố Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam năm 2023 do VCCI chủ trì. Đây cũng là lần thứ 5 trong 8 năm qua, BAT Việt Nam vinh dự có mặt trong danh sách này.

Cũng trong dịp này, BAT Việt Nam đã công bố Báo cáo Phát triển Bền vững năm 2022, đưa ra một bức tranh toàn cảnh về các hoạt động phát triển bền vững và thành tích của BAT Việt Nam đạt được trong năm 2022, qua đó khẳng định một tầm nhìn chiến lược với các tiêu chuẩn và mục tiêu rõ ràng. Truy cập vào trang này để theo dõi Báo cáo Phát triển Bền vững 2022 chi tiết từ BAT Việt Nam: BAT Vietnam - How we report.