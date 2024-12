Bắt thêm 2 nhà báo liên quan đến Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường Đô thị

TPO - Tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức chiều 26/12, Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, mở rộng vụ án 'Cưỡng đoạt tài sản' xảy ra tại tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam, công an bắt giữ thêm 2 nhà báo tại Gia Lai.

Vị lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cũng cho biết, 2 nhà báo vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam gồm, ông Vũ Đình Năm, Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tại Tây Nguyên và ông Nguyễn Thanh Tâm, Trưởng Văn phòng đại diện tạp chí Kinh tế môi trường khu vực Tây Nguyên tại Gia Lai (cựu Trưởng Văn phòng tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tại Tây Nguyên). Việc khởi tố, bắt tạm giam 2 người này được thực hiện với sự chứng kiến của đại diện viện kiểm sát và chính quyền địa phương. Việc khám xét nơi ở cũng được thực hiện theo trình tự ngay sau đó. Sau khi bị bắt, cả hai đã được di lý về tỉnh Thái Bình để phục vụ điều tra. Được biết cả hai nhà báo này đều bị khởi tố để điều tra về tội "cưỡng đoạt tài sản". Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình Trần Xuân Ánh cho biết, quá trình điều tra xác định bị can Đồng Xuân Thụ, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, cùng một số đồng phạm đã chỉ đạo phóng viên thu thập thông tin về các sai phạm của doanh nghiệp. Sau đó, các bài viết được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội nhằm gây áp lực, buộc doanh nghiệp tìm đến để thương lượng gỡ bài, từ đó tiến hành cưỡng đoạt tài sản. Trong đó ông Vũ Đình Năm bị cáo buộc đã có hành vi lợi dụng danh nghĩa nhà báo của tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam để ép buộc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông ký hợp đồng tài trợ cho chương trình Cây chổi vàng. Ngoài ra, bằng thủ đoạn khác, ông Năm đã cưỡng đoạt của công ty này số tiền 50 triệu đồng. Sau khi bắt giữ 2 người này, cơ quan điều tra tiếp tục làm việc với một số cá nhân khác để làm rõ vụ án. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020, ông Thụ đã chỉ đạo thành lập chương trình "Cây Chổi Vàng" với danh nghĩa tôn vinh và hỗ trợ công nhân vệ sinh môi trường có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, chương trình này được sử dụng như một vỏ bọc để các đối tượng liên quan cưỡng đoạt tài sản từ nhiều tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên cả nước. Nhóm này đã đe dọa công khai thông tin bất lợi trên tạp chí để ép buộc các nạn nhân tài trợ cho chương trình với số tiền từ 50 đến 300 triệu đồng hoặc tham gia xây dựng nhà tình nghĩa. CQĐT xác định, trên 450 hợp đồng tài trợ chương trình “Cây chổi vàng” có nội dung ủng hộ cho Tạp chí với mức tài trợ từ 1 triệu đồng đến 300 triệu đồng. Các tổ chức và cá nhân ký hợp đồng đến từ 40 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ngoài thủ đoạn trên, quá trình điều tra xác định lãnh đạo Tạp chí đã sử dụng chiêu trò “tráo bài viết” để đối phó cơ quan quản lý báo chí. Một số phóng viên có dấu hiệu biển thủ, nộp số tiền thu được ít hơn thực tế để chiếm đoạt cá nhân. Còn xuất hiện hành vi móc nối giữa phóng viên Tạp chí và phóng viên các báo khác để chiếm đoạt tài sản, có dấu hiệu phạm các tội, rửa tiền, tham ô tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản. Khám xét nơi ở của các đối tượng và trụ sở Tạp chí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã thu giữ tiền mặt, sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận trái phiếu, hợp đồng mua bán căn hộ, và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng giá trị hơn 16 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 24/9/2024, Công an tỉnh Thái Bình đã tạm giữ khẩn cấp ông Đồng Xuân Thụ, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, cùng một số đồng phạm để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Minh Đức