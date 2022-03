Bắt nhóm côn đồ nổ súng truy sát 4 người trên xe tải gây náo loạn quốc lộ

Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, bị khởi tố, bắt tạm giam, Công an TP HCM đã gửi thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm đến ca sĩ Vy Oanh.

TPO - Sau hơn 2 tuần lực lượng cảnh sát 141 Công an TP Hà Nội triển khai phương án hóa trang xử lý vi phạm đã phát hiện, xử lý hàng trăm đối tượng và cũng có không ít những câu chuyện bi hài xảy ra.

TPO - Công an TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vừa bắt quả tang Huỳnh Phước Minh tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm một bịch ma túy đá, một khẩu súng và 6 viên đạn bằng kim loại, hai cây dao tự chế.

Mở rộng điều tra vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố về tội "Đưa hối lộ" đối với Hoàng Diệu Mơ (sinh năm 1980, TGĐ Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình).