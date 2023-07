Bắt người phụ nữ lừa bán ba cô gái vào quán karaoke

TPO - Nguyễn Thị Kim Yến bị Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ khi đang chuẩn bị xuất cảnh qua Campuchia. Người phụ nữ này bị truy nã về hành vi "mua bán người" và "mua bán người dưới 16 tuổi".

Ngày 28/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã bắt được Nguyễn Thị Kim Yến (32 tuổi, ngụ thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) bị truy nã về hành vi “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2021, Yến làm quản lý cho một quán karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Sau dịch bệnh COVID-19, quán thiếu nhân viên nữ phục vụ tiếp khách, Yến dùng mạng xã hội Facebook đăng tuyển nhân viên nữ với lời lẽ hấp dẫn “việc nhẹ, lương cao”.

Đến cuối tháng 2/2022, thông qua Facebook, một số đối tượng đã kiếm được 3 nạn nhân nữ (trong đó có một em dưới 16 tuổi) đưa đến bán cho Yến.

Sau đó, thông qua sự giới thiệu của Nguyễn Hoàng Phong, Yến đã bán 3 nạn nhân cho Lê Thị Bích Phượng đang làm quản lý quán karaoke Thu Ngân 2 (huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ) về làm tiếp viên phục vụ khách bấm bài hát cho quán do Phượng quản lý.

Đến ngày 1/3/2022, các nạn nhân đã liên hệ được gia đình, nhờ tố cáo đến cơ quan Công an. Sau đó, Công an thành phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra quán Thu Ngân 2 và phát hiện 3 cô gái nói trên cùng 2 nữ nạn nhân khác có dấu hiệu bị bán.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can gồm: Lê Thị Bích Phượng; Nguyễn Hoàng Phong và Hoàng Văn Độ về các tội danh “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Biết sự việc bại lộ, Yến bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an thành phố Cần Thơ ra quyết định truy nã.

Đến 7h30 ngày 27/7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) bắt giữ Yến khi đang chuẩn bị xuất cảnh qua Campuchia. Tại cơ quan điều tra, Yến thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.