Bắt hai ô tô chở hàng nghìn cá thể trăn, rùa, rắn

TPO - Chặn bắt 2 chiếc xe ô tô đang đi trên địa bàn thị xã Cửa Lò (Nghệ An), công an phát hiện trên xe có chở gần 2 nghìn các loài động vật hoang dã như rùa, trăn, rắn, vẹt.

Ngày 24/12, Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 1 vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã số lượng lớn.

Một tuần trước, tại địa bàn phường Nghi Hương (thị xã Cửa Lò, Nghệ An), lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 xe ô tô do V.X.T. (SN 1987) và L.Đ.T. (SN 1977; cùng trú tại thành phố Hà Nội) điều khiển chở theo một lượng lớn động vật hoang dã.

Cụ thể, kiểm tra trên 2 xe ô tô của V.X.T. và L.Đ.T., công an phát hiện có chở theo 1.818 cá thể động vật hoang dã các loại gồm: rùa, rắn, trăn, vẹt... Trong số đó có nhiều loại động vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Tại thời điểm kiểm tra, 2 đối tượng không xuất trình được giấy tờ, thủ tục chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số động vật nói trên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.