Bắt hai nhân viên CDC Lâm Đồng liên quan đến kit test Việt Á

TPO - Cơ quan điều tra bước đầu xác định trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 vào nửa cuối năm 2021, hai nhân viên của CDC Lâm Đồng đã có hành vi gian dối để chiếm đoạt khoảng 600 triệu đồng.

Sáng 26/8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Hoa và Nguyễn Xuân Đạt để điều tra, làm rõ về hành vi tham ô tài sản. Cả hai bị can này đang công tác tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Lâm Đồng, đảm trách công tác xét nghiệm.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, hai người này đã có hành vi gian dối để tham ô tài sản với số tiền khoảng 600 triệu đồng. Hành vi sai phạm của hai nhân viên y tế này xảy ra trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 vào nửa cuối năm 2021.

Cụ thể, bà Hoa và ông Đạt đã nâng khống giá thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm; thực hiện xét nghiệm mẫu gộp nhưng lại công khai trên giấy tờ là mẫu đơn. Sau đó bán lại sinh phẩm, kit test và các vật tư xét nghiệm dư dôi cho Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á để lấy tiền.

Cùng với lệnh bắt tạm giam, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khám xét nhà riêng và nơi làm việc của hai bị can trên. Lực lượng chức năng đã thu giữ một số tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, ngày 27/7/2021, Phạm Thị Hoa (52 tuổi, nhân viên Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng CDC Lâm Đồng) được Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng tặng giấy khen về thành tích đột xuất trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đến giữa năm nay, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã công bố kết luận thanh tra chuyên đề về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, bộ xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống COVID-19 trong năm 2020 và 2021.

Theo Thanh tra tỉnh, Công ty Cổ phần Việt Á đã trúng 16 gói thầu với giá trị dự toán hơn 41,6 tỷ đồng, giá trị trúng thầu là gần 35,3 tỷ đồng; giá trị sau thương thảo, ký hợp đồng là 35,1 tỷ đồng, giá trị nghiệm thu đến 31/12/2021 là 33,9 tỷ đồng, giá trị thanh toán là hơn 25,7 tỷ đồng, còn lại 8,1 tỷ đồng chưa thanh toán.

Trong đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng nghiệm thu, thanh toán 7 gói thầu với trị giá hơn 16,6 tỷ đồng và đã thanh toán đủ.