Bắt giam 4 ngư dân tháo thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá để đánh bắt ở khu vực cấm

TPO - Gửi các thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá do các đối tượng đang điều khiển nhằm mục đích khai thác thủy sản trái phép ở các khu vực bị cấm đánh bắt, 4 đối tượng đã bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố bị can, bắt tạm giam.