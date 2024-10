Bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu tăng giá mạnh

TPO - Từ đầu năm đến nay, giá rao bán các loại hình bất động sản tại Bà Rịa - Vũng Tàu biến động mạnh. Cụ thể, giá đất tăng 36%, condotel tăng 15%, biệt thự và chung cư đều tăng 6%, chỉ có nhà riêng giảm 6%.

Thị trường “nóng” trở lại

Ngày 19/10, tại sự kiện “Toàn cảnh thị trường bất động sản Vũng Tàu 2024”, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, thị trường bất động sản trong quý III/2024 đã bước qua giai đoạn nhiều biến động và đang dần phục hồi. Trong đó, Bà Rịa - Vũng Tàu chứng kiến một số địa phương như Phú Mỹ, Long Điền… nằm trong top tăng trưởng về giá bất động sản trong quý III/2024.

Riêng tại TP. Vũng Tàu, đất nền là loại hình dẫn đầu về mức độ tăng giá với 25% (từ 57 triệu đồng/m2 lên 71 triệu đồng/m2), condotel tăng 11% (từ 50 triệu đồng/m2 lên 55 triệu đồng/m2), biệt thự cũng tăng 10% (từ 70 triệu đồng/m2 lên 77 triệu đồng/m2)…

Mức độ quan tâm bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu ở các phân khúc vào tháng 9/2024 cũng đang trên đà phục hồi so với tháng 1/2024. Đáng chú ý, loại hình condotel có mức tăng lên tới 64%, đất nền tăng 16%, chung cư tăng 13%, nhà riêng tăng 6%, riêng biệt thự giảm 3%.

“Chỉ cách TPHCM 96 km, Bà Rịa - Vũng Tàu luôn là một trong những lựa chọn du lịch hàng đầu tại khu vực. Do đó, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tại đây luôn được quan tâm”, ông Tuấn nói.

Các dự án nghỉ dưỡng tăng trưởng cao nhất về mức độ quan tâm trong quý III/2024 gồm The Maris Vũng Tàu (tăng 40%), The Hamptons Hồ Tràm (tăng 27%), Oceanami Luxury Homes and Resort (tăng 7%). Còn các dự án có tốc độ tăng trưởng cao nhất về giá là CSJ Tower (tăng 7%), Oceanami Luxury Homes and Resort (tăng 7%), Alaric Tower (tăng 3%).

Ông Đinh Minh Tuấn nhìn nhận, mức độ quan tâm đến nghỉ dưỡng Bà Rịa - Vũng Tàu có hồi phục nhưng trong tương lai thị trường du lịch, nghỉ dưỡng địa phương này còn nhiều thách thức để đáp ứng kỳ vọng người tiêu dùng.

Các yếu tố nhà đầu tư coi trọng nhất khi lựa chọn bất động sản nghỉ dưỡng là khả năng sinh lời từ cho thuê, tính minh bạch pháp lý, tiện ích đi kèm và chất liệu xây dựng thiết kế. Bên cạnh đó, các yếu tố cần đẩy mạnh để thúc đẩy thị trường bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu là quảng bá, phát triển du lịch, tăng cường chính sách hỗ trợ và cải thiện hạ tầng.

“Khi các yếu tố trên được giải quyết, ngành bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ phát triển, tương xứng với lợi thế về vị trí đắc địa và du lịch biển đầy tiềm năng. Việc sân bay quốc tế Long Thành dự kiến hoạt động vào năm 2026 cũng được kỳ sẽ giúp việc di chuyển đến Bà Rịa - Vũng Tàu thuận tiện hơn, tạo thêm điều kiện để tỉnh thu hút thêm du khách trong và ngoài nước”, ông Tuấn nói.

Giá tăng mạnh

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, giá rao bán các loại hình tại Bà Rịa - Vũng Tàu vào tháng 9/2024 so với tháng 1/2024 biến động mạnh. Cụ thể, giá đất tăng 36%, condotel tăng 15%, biệt thự và chung cư đều tăng 6%, nhà riêng giảm 6%.

Trong đó, chung cư và condotel Bà Rịa - Vũng Tàu có sự hồi phục tích cực cả về mức độ quan tâm lẫn giá rao bán trong năm nay. Cụ thể, mức độ quan tâm loại hình chung cư vào tháng 10/2024 so với tháng 1/2024 đã tăng 13%. Tỷ lệ này ở loại hình condotel trong cùng giai đoạn lên tới 64%. Giá hai loại hình trên đang dần hồi phục và được kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai với những dự án có nhiều tiện ích.

Về mức độ quan tâm (tháng 9/2024 so với tháng 1/2024), 5 dự án chung cư tại Bà Rịa - Vũng Tàu tăng trưởng mạnh nhất là Gateway Vũng Tàu (tăng 13%), Osimi Phú Mỹ (tăng 12%), Vũng Tàu Melody (tăng 8%), Diamond Sea (tăng 7%) và Cao ốc OSC Land (tăng 6%).

Về giá, Saigonres Tower là dự án chung cư tăng trưởng mạnh nhất với 16%, tiếp theo là The Maris Vũng Tàu (tăng 12%), CSJ Tower (tăng 11%), Osimi Phú Mỹ (tăng 10%) và Cao ốc OSC Land (tăng 9%).

Còn lợi suất cho thuê, Osimi Phú Quốc đứng đầu với 7,6%, tiếp đến là Bình Giã Resident (4,6%), The Sóng (4,5%), CSJ Tower (4%) và Chung cư Sơn Thịnh (4,3%).

Ông Đinh Minh Tuấn cho biết chung cư Bà Rịa - Vũng Tàu đáp ứng tốt nhu cầu đầu tư và ở thực nhưng nguồn cung hiện tại còn hạn chế. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, khách mua chung cư nghỉ dưỡng Bà Rịa - Vũng Tàu chủ yếu đến từ TPHCM (chiếm 79%). Còn đối với chung cư ở lâu dài, phần lớn người mua là dân địa phương (59%), nhưng cũng có đến 32% người mua từ TPHCM.

Khảo sát của Batdongsan.com.vn về yếu tố quan trọng để nhà đầu tư quyết định đầu tư vào bất động sản tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũng cho thấy​, 64% môi giới cho rằng mức giá tại đây hợp lý và có tiềm năng tăng trưởng; 24% nhận định quy hoạch tiềm năng, nhiều chính sách hỗ trợ.

Về điểm mạnh của thị trường, 25% môi giới đánh giá Bà Rịa - Vũng Tàu sở hữu cơ sở hạ tầng tốt, 24% đánh giá cao vị trí thuận lợi gần TPHCM, 20% đề cập tới lợi thế điểm du lịch, 11% đề cập đến tốc độ tăng giá tốt và bền vững…

“Với các thách thức và lợi thế hiện tại, thị trường bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì mức độ quan tâm và cải thiện trong tương lai. Chính sách hỗ trợ về pháp lý và tốc độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng sẽ là động lực lớn trong dài hạn”, ông Tuấn nói.