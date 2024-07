Bắt đối tượng bịt mặt cướp tài sản sau 2 giờ gây án

TPO - Trong vòng hơn 2 giờ kể từ khi nhận được thông tin từ bị hại, Công an huyện Thái Thụy (Thái Bình) đã nhanh chóng triển khai điều tra và bắt giữ được nghi can cướp tài sản.

Khoảng 4h, ngày 5/7, Công an xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy tiếp nhận báo cáo từ ông Lê Văn Tuyển (SN 1969, trú tại xã Thụy Sơn) về việc, khi đang trên đường đến nhà thờ Đông Hà, thôn Cam Hoà, xã Thụy Liên bị một thanh niên mặc quần áo màu đen, che mặt bằng khẩu trang, cầm dao đã đứng chặn đường, tấn công và cướp đi chiếc điện thoại, một chiếc xe máy cùng số tiền 200.000 đồng rồi tẩu thoát.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an xã Thụy Liên đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Thái Thụy và nhận được chỉ đạo để Đội Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, làm rõ đối tượng này. Với sự quyết liệt trong đấu tranh chống tội phạm, sau hơn 2 giờ, các trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thái Thụy đã nhanh chóng xác minh, định vị và bắt giữ được nghi phạm Đặng Văn Cường (SN 1995, trú tại xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy) - người đã thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khi thực hiện lệnh khám xét người và nơi ở của Đặng Văn Cường, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thái Thụy đã phát hiện trong túi quần của Cường có 2 gói heroin. Cường khai nhận hành vi của mình là do nghiện ma túy và cần tiền chi tiêu, nên đã có ý định đi cướp tài sản. Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thái Thụy đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Đặng Văn Cường theo quy định của pháp luật.