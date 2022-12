Bắt Chi cục trưởng và hai cán bộ hải quan cửa khẩu quốc tế

TPO - Ba cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Nghệ An) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội 'Nhận hối lộ'.

Ngày 30/12, nguồn tin cho biết, cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

Ba cán bộ này gồm: Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn Phan Văn Nhâm; Đội trưởng Đội chống buôn lậu Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn Ngô Xuân Khang và một cán bộ của Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn.

Đại diện Cục Hải quan Nghệ An cũng xác nhận, có 3 cán bộ của đơn vị đã bị cơ quan Công an Nghệ An bắt tạm giam và chưa thể cung cấp thông tin thêm trước sự việc này.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra.