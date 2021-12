Bất chấp dịch bệnh, vốn FDI vẫn đổ mạnh vào TPHCM

TPO - Mặc dù trong năm 2021, số dự án có vốn nước ngoài (FDI) đầu tư vào TPHCM giảm 33,4% nhưng tăng 7,7% về số vốn cấp mới so với cùng kỳ năm 2020.

Chiều ngày 29/12, Cục Thống kê TPHCM đã tổ chức họp báo cung cấp số liệu thống kê tình hình kinh tế - xã hội năm 2021.

Theo ông Trần Phước Tường, Phó cục trưởng Cục Thống kê TPHCM, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2021 tăng 5,99% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 đã kéo tăng trưởng GRDP quý 3 và quý 4 giảm. Cụ thể, GRDP quý 3 chỉ bằng 75,03% so với cùng kỳ, còn quý 4 bằng 88,36% so với cùng kỳ dù đây là thời điểm một số ngành nghề đã được phép mở cửa hoạt động với điều kiện bảo đảm an toàn công tác phòng chống dịch hậu giãn cách.

“Tính chung cả năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố ước tính giảm 6,78% so với cùng kỳ năm trước và là mức giảm sâu nhất trong lịch sử. Trong đó, khu vực nông lâm thuỷ sản giảm 13,68%, khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 12,96%, khu vực thương mại dịch vụ giảm 5,5%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 0,43%” – ông Tường cho biết.

Điểm sáng trong năm qua theo Cục Thống kê TPHCM là việc thu hút vốn đầu tư FDI tiếp tục tăng. Tính từ đầu năm đến ngày 20/12/2021, thành phố đã có 633 dự án có vốn nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 686,6 triệu USD (giảm 33,4% về số giấy phép và tăng 7,7% về vốn cấp mới so với cùng kỳ năm trước); có 178 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn đăng ký điều chỉnh là 1,12 tỷ USD (giảm 28,8% về số lượt dự án điều chỉnh, nhưng vốn đăng ký tăng gấp đôi)…

Tại họp báo, đại diện Sở NN-PTNT TPHCM cho hay, do tác động của dịch bệnh COVID-19 đã khiến cho nhiều đơn vị sản xuất trong ngành nông nghiệp bị ảnh hưởng. Cụ thể, khi thành phố đóng cửa các chợ đầu mối và chợ truyền thống, bếp ăn công nghiệp và trường học đã kéo theo nhiều hoạt động sản xuất, nuôi trồng bị đình trệ. Bởi ngành sản xuất ngành nông nghiệp của thành phố đa phần cung ứng cho các đơn vị này, còn hệ thống siêu thị thì đa phần lấy nguồn hàng từ các tỉnh thành.

Mặt khác, diện tích trồng hoa cây kiểng giảm nhẹ, lượng hoa thu hoạch không tiêu thụ được. Thủy sản, gia cầm… cũng giảm. Nhiều nông hộ, trang trại, một số doanh nghiệp kéo giãn việc sản xuất để tránh ảnh hưởng trực tiếp các rủi ro. “Trong đợt dịch vừa qua, số lượng bán ra các mặt hàng như nghêu, sò ốc hến (huyện Cần Giờ); cá tra, cá rô phi (huyện Củ Chi) cho các nhà hàng giảm. Chính vì vậy, Sở đã cùng Hội Nông dân TPHCM và một số siêu thị đã phải hỗ trợ tiêu thụ cho bà con nông dân” – đại diện Sở NN-PTNT TPHCM cho hay.

TPHCM thu ngân sách ước đạt 383.703 tỷ đồng, vượt dự toán 5,2% và tăng 3% so cùng kỳ. Lý giải nguyên nhân vì sao tăng trưởng âm nhưng thu ngân sách lại bội thu và vượt kế hoạch, ông Lê Mạnh Hùng, Trưởng phòng tổng hợp thống kê Cục Thống kê TP HCM cho biết tổng thu ngân sách gồm nhiều khoản thu trực tiếp, gián tiếp, hoạt động sản xuất, chứng khoán, thu nhập cá nhân... “Năm 2021, thành phố có được phần thu về các hoạt động chứng khoán, thuế thu nhập cá nhân, đây là những khoản thu gián tiếp. Những khoản thu này không tính vào GRDP thành phố nhưng được tính vào ngân sách nên dẫn đến bội thu” – ông Hùng nói.