Bắt 2 đối tượng trốn truy nã, phát hiện 1 đối tượng công an đang truy tìm

TPO - Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Biên phòng Tây Ninh đã phát hiện 3 đối tượng đang bị truy nã và truy tìm của Công an TPHCM, Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an tỉnh Thanh Hóa. Biên phòng Tây Ninh đã lập biên bản bắt, tạm giữ, đồng thời thông báo cho cơ quan ra quyết định truy nã, truy tìm tiếp nhận các đối tượng.