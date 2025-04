Bảo vệ ẩu đả với hành khách tại bến xe Đồng Nai

TPO - Tranh cãi về việc thu phí, giữa hành khách và bảo vệ bến xe khách Đồng Nai đã xảy ra xô xát. Một người đã mang vật giống súng tham gia giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 3/4, Công an phường Bình Đa (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) đã lập hồ sơ, xác minh làm rõ vụ xô xát xảy ra tại khu vực Bến xe Đồng Nai, giữa một số nhân viên bảo vệ bến xe và hành khách.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 30/3, một hành khách xuống xe tại bến xe Đồng Nai và gọi cho người nhà chạy xe ô tô đến đón và chở thùng hàng của hành khách này mang theo.

Tuy nhiên, xe ô tô chạy vào bến xe đón khách cùng thùng hàng, bảo vệ bến xe thu phí 40 ngàn đồng. Cho rằng mức mức thu phí cao nên người khách không đồng ý và xảy ra cự cãi một số bảo vệ có, sau đó dẫn đến xô xát.

Trong lúc xảy ra xô xát giữa hai bên, một người được cho là bảo vệ của bến xe cầm theo vật giống khẩu súng ngắn tham gia giải quyết sự việc. Diễn biến vụ việc được một số người chứng kiến quay clip, sau đó đăng tải lên mạng xã hội.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Bình Đa đã tiến hành xác minh vụ việc, làm việc với những người liên quan. Công an phường Bình Đa cũng đang xác minh việc lực lượng bảo vệ bến xe sử dụng công cụ hỗ trợ giải quyết vấn đề an ninh trật tự.