TPO - Hội thảo được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 22/7, tại khách sạn Rex Sài Gòn (số 141 Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM) với sự tham dự của đại diện Bộ Xây dựng, Hiệp hội Bất động sản TPHCM, các chuyên gia, doanh nghiệp bất động sản…

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 6/2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 236.700 lượt người, tăng 36,8% so với tháng trước và gấp 32,9 lần so với cùng kỳ năm trước do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 602.000 lượt, gấp 6,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Điều này giúp phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng cũng đang dần ấm lên.

Hơn nữa, hậu đại dịch COVID-19, các dự án bất động sản nghỉ dưỡng đang được phát triển nhiều hơn bởi các chủ đầu tư tại nhiều địa phương ven biển Việt Nam. Các chủ đầu tư có xu hướng hợp tác với nhiều nhà điều hành nổi tiếng trên thế giới để nâng tầm dịch vụ, gia tăng trải nghiệm cho khách hàng.

Về dài hạn, với việc dự kiến khoảng gần 114.000 tỷ đồng thuộc gói kích thích kinh tế sẽ được đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng sẽ là động lực quan trọng cho bất động sản nghỉ dưỡng nói riêng và thị trường bất động sản nói chung.

Tuy nhiên, bất động sản nghỉ dưỡng vẫn có những rủi ro tiềm tàng mà các chủ đầu tư và nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ bao gồm áp lực gia tăng chi phí đầu vào, số lượng và trình độ tay nghề của nguồn nhân lực, cả những nguy cơ dịch bệnh mới, những khó khăn về pháp lý, việc cấp sổ hồng cho các sản phẩm nghỉ dưỡng…

Nhằm góp phần giúp nhà đầu tư và người dân nhận diện rõ về triển vọng và những cơ hội mới của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, Báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo “Cơ hội mới của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng”. Hội thảo được tổ chức vào lúc 8h ngày 22/7 tại khách sạn Rex Sài Gòn (số 141 Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM).

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận, phân tích về tình hình hồi phục kinh tế Việt Nam và những tác động đến thị trường bất động sản Việt Nam; cơ hội và thách thức trên đà phục hồi của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, thị trường mới nổi của bất động sản nghỉ dưỡng; tháo gỡ pháp lý cho bất động sản nghỉ dưỡng; phát triển trong lĩnh vực địa ốc và chính sách quản lý nhà nước trong lĩnh vực này…

Tham dự hội thảo có ông Vương Duy Dũng, Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng; ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA); TS. Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế; ông Võ Hồng Thắng, Phó giám đốc Nghiên cứu và Phát triển DKRA Vietnam; luật sư Lê Trung Phát, Giám đốc Hãng luật Lê Trung Phát, Đoàn Luật sư TPHCM; các chuyên gia kinh tế, đại diện các doanh nghiệp bất động sản…