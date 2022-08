Bão Ma-on giật cấp 12, còn diễn biến phức tạp

TPO - Do tương tác với địa hình đảo Luzon của Philippines nên bão Ma-on khi vào Biển Đông sẽ tái cấu trúc, diễn biến còn phức tạp, theo nhận định mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Vào 19 giờ tối nay (23/8), tâm bão trên khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong đêm nay, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào khu vực phía Bắc của Biển Đông và trở thành cơn bão số 3 của mùa mưa bão năm nay.

Theo ông Nguyễn Hữu Thành, Phó phòng dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do tương tác của địa hình đảo Luzon nên khi vào Biển Đông, bão Ma-on có khả năng tái cấu trúc, cường độ và hướng di chuyển có thể thay đổi nhiều.

Kịch bản có khả năng cao nhất hiện nay là sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển chủ yếu hướng Tây Tây Bắc, hướng về phía đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với xác suất 75-80%. Đến 19 tối mai (24/8), tâm bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 320km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 19 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, trên đất liền Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 5-7m, biển động rất mạnh.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của bão Ma-on nối với rãnh áp thấp có trục qua nam Đồng bằng Bắc Bộ nên từ đêm nay đến sáng ngày 24/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm. Khu vực Hà Nội từ tối nay đến sáng mai (24/8) có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ đêm 25-26/8, do chịu ảnh hưởng hoàn lưu vùng thấp suy yếu từ cơn bão Ma-on nên miền Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Bắc Trung Bộ từ đêm 25-26/8 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến 26/8, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.