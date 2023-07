Bảo hiểm Agribank quay số mở thưởng Chương trình khuyến mại “Giao dịch an toàn – Bảo an Tài khoản”

Ngày 12/07/2023, Bảo hiểm Agribank đã tổ chức quay số mở thưởng Chương trình khuyến mại “Giao dịch an toàn – Bảo an Tài khoản” dưới sự chứng kiến và giám sát của đại diện Agribank cùng đại diện các khách hàng tham gia chương trình.

Chương trình khuyến mại “Giao dịch an toàn – Bảo an Tài khoản” được Bảo hiểm Agribank triển khai nhân dịp ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Bảo an Tài khoản, diễn ra từ ngày 27/2/2023 đến hết ngày 27/6/2023. Khi tham gia sản phẩm bảo hiểm Bảo an Tài khoản trong thời gian khuyến mại, khách hàng có cơ hội trúng 35 Giải thưởng với tổng giá trị là 88.190.000 VNĐ. Trong đó, Giải đặc biệt là Tủ lạnh Casper trị giá 14.240.00 đồng và nhiều giải thưởng có giá trị khác.

Nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của khách hàng, trong 4 tháng triển khai chương trình khuyến mại, Bảo hiểm Agribank đã ghi nhận 18.159 mã số dự thưởng. Tại lễ quay số trúng thưởng, Ban tổ chức đã xác định được khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt là Bà Đỗ Phương Tùy tham gia bảo hiểm Bảo an Tài khoản tại Tổng Đại lý Agribank Đông Anh. Cũng tại buổi quay số, Bảo hiểm Agribank đã xác định được 01 khách hàng may mắn trúng Giải Nhất – Smart TV Samsung trị giá 13.370.000 đồng; 02 khách hàng trúng Giải Nhì – Máy giặt Toshiba trị giá 6.790.000 đồng/giải; 04 khách hàng trúng Giải Ba là Sổ tiết kiệm Agribank trị giá 5.000.000 đồng/giải và 27 khách hàng trúng Giải Khuyến khích trị giá 1.000.000 đồng/giải.

Chi tiết danh sách Khách hàng trúng thưởng xem tại đây.

Chương trình khuyến mại “Giao dịch an toàn – Bảo an Tài khoản” là một chương trình uy tín được Bảo hiểm Agribank tổ chức với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, minh bạch, dễ tham gia dễ trúng thưởng, được đông đảo khách hàng trên cả nước tin tưởng tham gia. Thông qua chương trình, Bảo hiểm Agribank muốn thể hiện sự tri ân sâu sắc tới khách hàng đã tin tưởng tham gia bảo hiểm Bảo an Tài khoản, sản phẩm bảo vệ khách hàng cá nhân trước các rủi ro mất tiền trong tài khoản, giảm bớt thiệt hại tài chính khi không may bất cẩn bị lừa đảo, giúp khách hàng an tâm hơn khi sử dụng các giao dịch trực tuyến, dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank.