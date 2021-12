Báo châu Á: 'Đội tuyển Việt Nam quá đen đủi trong trận gặp Thái Lan'

TPO - Trận thua 0-2 trước Thái Lan khiến cơ hội vào chung kết AFF Cup 2020 của ĐT Việt Nam bị thu hẹp lại đáng kể. Sau trận đấu, báo giới châu Á đều thể hiện sự tiếc nuối với ĐT Việt Nam.

Gabriel Tan, chuyên gia bóng đá châu Á của ESPN cho rằng bàn mở tỷ số của Thái Lan có được là do may mắn. Chính sai lầm cá nhân của Hồng Duy đã khiến ĐT Việt Nam bị thủng lưới lần đầu tiên trong giải đấu. Trong khi đó, Việt Nam lại quá thiếu may mắn khi hai pha dứt điểm của Quang Hải bị xà ngang và cột dọc từ chối.

Bên cạnh đó, Gabriel Tan cũng tỏ ra khó hiểu về quyết định của trọng tài khi chỉ phạt thẻ vàng thủ thành Chatchai sau pha phạm lỗi với Văn Toàn. Chuyên gia của ESPN bình luận: "Pha phạm lỗi của Chatchai là một trong những trò hề kỳ quặc nhất mà tôi từng thấy".

Tờ Straits Times của Singapore thì bày tỏ sự tiếc nuối khi ĐT Việt Nam đã gặp phải quá nhiều sự không may trong trận đấu này. Tờ này cho rằng đội bóng của ông Park đã thi đấu hay và xứng đáng có ít nhất một bàn thắng.

"Đáng tiếc cho nhà đương kim vô địch Việt Nam. Đây là trận thua đầu tiên của họ trước đối thủ cùng khu vực dưới thời HLV Park Hang-seo.Trong một trận cầu chất lượng cao giữa hai đội bóng hàng đầu, thật trớ trêu khi bàn thắng mở tỷ số lại đến từ một sai lầm cá nhân.

Ngoài ra trong suốt trận đấu, Việt Nam cũng kém may mắn khi bóng đã 2 lần đi trúng khung gỗ. Họ cũng bị trọng tài từ chối một quả phạt đền đáng tiếc ở cuối trận. Nhưng Việt Nam sẽ có cơ hội chuộc lỗi trong trận lượt về", Straits Times viết.

Trong khi đó, tờ Chosun của Hàn Quốc nhận định ĐT Việt Nam đã có một ngày thi đấu khó khăn và đáng tiếc với nhiều cơ hội bị bỏ lỡ.

"Đội tuyển Việt Nam để thủng lưới 2 bàn trong hiệp một và gục ngã trong bất lực vì không thể ghi bàn. Đội bóng của HLV Park sẽ phải thắng với cách biệt 3 bàn ở trận lượt về để vào chung kết", Chosun bình luận.

Chiến thắng này đã giúp Thái Lan nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vào chung kết AFF Cup 2020. Ở trận lượt về, "Voi chiến" hoàn toàn có thể toan tính đến một thế trận phòng ngự hoặc thậm chí "tử thủ" để bảo toàn tỷ số.

Về phần Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có 2 ngày để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận lượt về diễn ra vào ngày 26/12 tới. Đoàn quân "Sao vàng" sẽ phải rất vất vả để có thể lật ngược thế cờ ở trận lượt về nhằm nuôi hy vọng bảo vệ chức vô địch. Có thể nói hy vọng của chúng ta rất mong manh, nhất là khi đối thủ đang rất thăng hoa và các cầu thủ chúng ta vẫn đang chịu áp lực tâm lý sau trận thua vừa rồi.