Bão cách đất liền hơn 100km, ban bố rủi ro thiên tai cấp 4

Tối 6/9, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký, ban hành công điện hỏa tốc chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung khẩn cấp ứng phó với bão số 3.

Theo đó, Hà Nội đình hoãn các cuộc họp không thật cấp bách để tập trung ứng phó với bão số 3. Đồng thời đảm bảo an toàn tính mạng nhất là trẻ em và các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước.

“Rà soát kỹ, triển khai ngay công tác bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, khu vực có nguy cơ ngập sâu do mưa lũ, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét không bảo đảm an toàn, khu vực có nguy cơ mất an toàn do hệ thống điện, công trình, cây xanh gãy, đổ...

Kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão ảnh hưởng trực tiếp và mưa lũ lớn”, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo.