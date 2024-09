Lữ đoàn 170 Hải quân giúp dân chằng chống nhà cửa, cứu tàu ngư dân trong đêm

TPO - Theo Vùng 1 Hải quân, tiếp tục việc thực hiện các hoạt động giúp đỡ nhân dân phòng chống bão số 3, đêm 6/9, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 thuộc Vùng 1 Hải quân đã giúp 350 hộ dân ở tổ 8, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) chằng chống nhà cửa, củng cố nóc nhà bằng bao cát.

Trên biển, Lữ đoàn 170 tăng cường quan sát, kịp thời phát hiện các tàu, ghe cá của ngư dân gặp các sự cố trong quá trình vào bờ trú tránh bão.

Vào 23h ngày 6/9, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 phát hiện tàu đánh cá của ngư dân Đỗ Văn Nam (trú phường Hà Phong, thành phố Hạ Long) hỏng máy, bị trôi dạt trên cửa Vịnh Hạ Long và có tín hiệu cấp cứu.

Nhận được điện báo, lực lượng cơ động của Lữ đoàn 170 nhanh chóng xuất phát tìm kiếm tàu cá. Đến 23h30, lực lượng cơ động đã tiếp cận tàu cá và tiến hành sửa chữa khắc phục sự cố máy.

Tuy nhiên, do đêm tối, gió to, trang thiết bị sửa chữa ít nên lực lượng cơ động của đơn vị trực tiếp cứu kéo tàu cá của ngư dân vào cảng an toàn trước khi bão đổ bộ.