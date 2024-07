Bản tin tình nguyện số 3

Tiếp sức sĩ tử tại kỳ thi đánh giá năng lực vào các trường Công an nhân dân: Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 có 30 điểm thi với sự tham gia của gần 18.000 thí sinh. Trong ngày 06 - 07/7, tuổi trẻ lực lượng Công an nhân dân ra quân, triển khai tiếp sức sĩ tử và người nhà tham dự kỳ thi với các hoạt động: Đón tiếp thí sinh và người nhà thí sinh; hướng dẫn thí sinh các nội dung liên quan đến địa điểm thi, thời gian, thủ tục dự thi, các nội quy, quy định kỳ thi; Hỗ trợ, tư vấn các vấn đề vướng mắc liên quan đến kỳ thi; Tư vấn việc ăn, nghỉ, đi lại của thí sinh và người nhà; Hỗ trợ vận chuyển đồ đạc, vận dụng, tư trang của thí sinh; Điều tiết giao thông, bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự các khu vực thi; Tuyên truyền giới thiệu về Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I và Đoàn Thanh niên nhà trường; Cấp phát nước miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh;....

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2: Ngày 05/7/2024, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức thi các môn năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy ngành Giáo dục Mầm non, ngành Giáo dục Thể chất và ngành Quản lý Thể dục thể thao. Các tình nguyện viên tại các điểm thi trong trường đã hỗ trợ các thông tin cần thiết cho thí sinh và người thân. Những nụ cười, gương mặt rạng rỡ của các tình nguyện viên cũng giúp cho các thí sinh xua tan đi những lo lắng, cảm thấy được quan tâm và tự tin hơn để hoàn thành bài thi tốt bài thi của mình.

Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh tiếp sức sĩ tử trong kỳ thi năng khiếu: Từ ngày 4-7.7, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi tuyển sinh năng khiếu năm 2024 cho thí sinh ở 4 ngành bậc ĐH gồm Đạo diễn Sân khấu; Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình; Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình và Quay phim. Trong 04 ngày, các tình nguyện viên đã hỗ trợ cho hơn 1.000 thí sinh tham gia dự thi.

Tính đến hết tuần 07, tổng số trên cả nước có 398 trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Học viện triển khai với 3.344 đội hình và 184.422 tình nguyện viên tham gia.

Trong đó, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia thực hiện nhiều phần việc có ý nghĩa để Chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc Hội LHTN lần thứ IX như tổ chức sinh hoạt hè, dạy bơi, dạy tiếng anh miễn phí cho các em thiếu nhi; xây dựng mới các sân chơi cho thiếu nhi, các sân chơi thể thao cho thanh niên; hỗ trợ tiếp sức mùa thi; tổ chức các hoạt động cho trẻ em khiếm thị; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống ma túy, kỹ năng lái xe an toàn.

Phú Yên: Ngày 7/7 đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương thăm Đội hình sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh tại xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Trong chiến dịch năm nay đội hình chiến sĩ trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP. HCM sẽ cùng Ban Chỉ huy Quân sự Tỉnh và các đơn vị tài trợ phối hợp thực hiện thực hiện công trình lắp đặt hệ thống nước tự chảy từ Vực Tròn đến các thôn của xã để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho gần 700 hộ dân chủ yếu ở thôn Suối Cối 1, Suối Cối 2 và một số hộ ở thôn Kỳ Lộ. Công trình sẽ được xây dựng với chiều dài khoảng 8km, có tổng mức đầu tư trên 01 tỷ đồng. Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi và động viên các chiến sĩ ngay tại công trình và thay mặt Hội đồng Đội Trung ương trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đ cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Hà Nội: Hà Nội có hơn 16 nghìn sinh viên ra quân chiến dịch “Mùa hè xanh” 2024 với chủ đề: Sáng mãi ngọn lửa “Ba sẵn sàng”. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên, Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội tổ chức lễ xuất quân cho các đội hình sinh viên tình nguyện xuất phát đến thẳng các tỉnh thành, các địa bàn mà đội hình hoạt động. Năm nay, chiến dịch với nhiều sự đổi mới, đảm bảo sự điều phối chặt chẽ, Thành đoàn - Hội Sinh viên TP Hà Nội với sự tham gia của 339 đội hình tình nguyện triển khai tại 31 tỉnh, thành. Tổng số lượng tình nguyện viên là 16.031 và tổng giá trị làm lợi cho xã hội lên tới trên 33,6 tỷ đồng.

Lạng Sơn: Từ đầu tháng 7 năm 2024 đến nay, Huyện đoàn Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn thường xuyên tiếp nhận sinh viên tình nguyện từ các trường đại học về triển khai chiến dịch “Mùa hè xanh”, với những hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh làm nên sắc xanh tình nguyện ở miền núi xứ Lạng. Đó là đội tình nguyện Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức các hoạt động tình nguyện tại xã Bằng Mạc; Hội sinh viên Trường Đại học Thủy Lợi, Hội đồng hương sinh viên Thanh Hóa tại Hà Nội, CLB sinh viên Thanh Hóa tại Hà Nội tổ chức ra quân chiến dịch Mùa Hè xanh năm 2024 tại xã Lâm Sơn; các tình nguyện viên Trường Đại học Thủy Lợi tham gia hoạt động ở xã Bằng Hữu…

Khánh Hòa: Từ đầu tháng 7 đến nay, thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, các sinh viên của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang triển khai những công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa tại xã Sơn Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện nhiều công trình nhằm chung tay xây dựng nông thôn mới gồm: Thi công, lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời; lắp đặt đường cờ Tổ quốc; tu sửa, sơn mới khu vui chơi cho thiếu nhi. Bên cạnh đó, Đoàn trường còn phối hợp với các doanh nghiệp, mạnh thường quân tổ chức thăm khám, phát thuốc miễn phí cho người dân trong xã; trao nhiều phần quà cho thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách của địa phương; cắt tóc miễn phí, tổ chức trò chơi cho thiếu nhi; chiếu phim tuyên truyền phục vụ người dân... Tuy còn nhiều khó khăn nhưng các sinh viên tình nguyện đã thực hiện những công trình, phần việc hiệu quả. Qua đó, góp phần hỗ trợ địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Tính đến hết tuần 07, Chiến dịch tình nguyện “Hoa Phượng đỏ” đã được triển khai rộng rãi trên toàn quốc với sự tham gia của 1.237 đội hình và 120.198 chiến sĩ tình nguyện tại 1.642 trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên cả nước.

TP. Hồ Chí Minh: Chiến sĩ tình nguyện “Hoa phượng đỏ” ra quân ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hoá giao thông” năm 2024. Trong khuôn khổ ngày hoạt động cao điểm, các chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ đã có các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm hưởng ứng trên khắp địa bàn Thành phố phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Thành phố.

Phú Thọ: Nằm trong chuỗi các hoạt động Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2024, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phú Thọ đã chỉ đạo Ban Thường vụ 13/13 huyện, thị, thành đoàn trên địa bàn tỉnh triển khai Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm 2024 với nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa, phát huy hiệu quả tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Điểm nhấn của chiến dịch Hoa phượng đỏ trong dịp hè là hỗ trợ các đội hình Tiếp sức mùa thi kỳ thi, tổ chức các hoạt động dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm; cắt tóc, dạy bơi cho thiếu nhi miễn phí, tuyên truyền phòng chống đuối nước cho các em học sinh tại địa phương.

Sóc Trăng: Vừa qua Tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức khởi động “Chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng đỏ” năm 2024, trong đó nổi bật là hoạt động của Huyện đoàn Châu Thành với không khí sôi nổi, thu hút hơn 200 em thiếu nhi đến tham gia với 02 phiên “Chợ hè cho em thơ” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Chùa Trà Quýt, xã Thuận Hòa và ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành nhằm tạo không gian mua sắm bánh kẹo, đồ chơi, quần áo đã sử dụng còn dùng tốt… với giá 0 đồng. Đồng thời, chương trình đã trao tặng dụng cụ học tập cho các em thiếu nhi đang học chữ Khmer tại Chùa Trà Quýt.

Hải Dương: Tỉnh đoàn đã thành lập hơn 70 đội hình tình nguyện, thu hút gần 2.400 chiến sĩ “Hoa phượng đỏ” tham gia. Một số đội hình tiêu biểu như: Đội hình chiến sĩ chuyển đổi số; Đội hình TNTN cùng em vui học tiếng anh; Đội hình chiến sĩ phụ trách thiếu nhi,… với những hoạt động được tổ chức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thể trạng, tâm, sinh lý của học sinh; kết hợp hài hòa giữa phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo với tạo sân chơi, môi trường rèn luyện cho học sinh.

Tính đến ngày 14/7/2024, có tổng số trên cả nước có 557 trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Học viện triển khai với 2.324 đội hình và 156.846 tình nguyện viên tham gia

Bến Tre: Ngày 7/7/2024, Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức ra quân cao điểm Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” năm 2024. Trong chương trình, Đoàn khối đã tổ chức Lễ khởi công Nhà tình thương cho hộ ông Ngô Văn Sớm – hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa ấp Thiện Mỹ, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách. Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn khối đã đến thăm, tặng quà và tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho 03 gia đình Cựu Thanh niên xung phong trên địa bàn xã Tân Thiềng. Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh năm 2024 được triển khai từ tháng 6 – 8/2024, trong đó cao điểm từ tháng 7/2024. Trong đó gồm các đội hình chuyên gồm: (1) Đội hình tình nguyện vì cộng đồng của 80 chiến sĩ (tập trung cán bộ Đoàn, đoàn viên khối cán bộ, công chức, viên chức) và (2) Đội hình tình nguyện vì cộng đồng của 30 chiến sĩ (tập trung cán bộ Đoàn, đoàn viên khối Doanh nghiệp).

Đắk Lắk: Từ ngày 5 - 7/7, tuổi trẻ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình hoạt động tình nguyện quốc tế tại tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.Tại đây, diễn ra chuỗi hoạt động ý nghĩa như: Khám tổng quát, tầm soát các bệnh về tim mạch, hô hấp, bệnh lý tai mũi họng, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 600 công nhân; thực hiện công trình trồng 50 cây xanh; tặng thuốc diệt muỗi phòng sốt xuất huyết; tặng 1 xe lăn cho trẻ em khuyết tật và 200 phần quà cho trẻ em. Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị còn tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, tìm hiểu văn hoá nước bạn Campuchia.

Đến tuần 7, Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” được triển khai 1.220 đội hình với 75.826 lượt chiến sĩ tình nguyện.

Thừa Thiên Huế: Ngày 13 - 14/7/2024, Đoàn thanh niên Công an TP. Huế phối hợp với các đơn vị: Đoàn phường Thuận An, phường Thủy Biều, Đoàn cụm IV TP Huế, Chi đoàn Trung tâm VHTT-TT, Trung tâm y tế thành phố Huế tổ chức chương trình Hành quân xanh năm 2024. Trong chương trình, tuổi trẻ các đơn vị đã sơn sửa 3 nhà tình nghĩa, 1 tường rào trường Tiểu học Phú Tân tại địa bàn Phường Thuận An, vệ sinh và trồng “hàng cây tri ân” tại Nghĩa trang liệt sỹ Phường Thủy Biều, thực hiện "Ngày Chủ Nhật Xanh" phát quang bụi rậm tại kiệt 48 Ngô Hà, P. Thủy Biều, tuyên truyền phát tờ rơi " Đã uống rượu bia không lái xe" và phổ biến 10 điểm mới của luật Căn cước cho Đoàn viên thanh niên tham gia chiến dịch.

Ý nghĩa chương trình “Bữa ăn cho em”: Ngày 14/7/2024, tuổi trẻ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Phú Yên phối hợp tuổi trẻ Công an huyện Tây Hòa và xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên tổ chức chương trình "Bữa ăn cho em” và các hoạt động tình nguyện tại thôn Lạc Đạo, xã Sơn Thành Tây. Tại đây, Đoàn đã nấu các khẩu phần ăn đảm bảo dinh dưỡng, tổ chức các trò chơi dân gian, tặng các suất quà (bánh kẹo, sữa…), gian hàng 0đ (phân loại quần áo theo size) cho 150 trẻ em là người đồng bào tại thôn Lạc Đạo….

Chương trình trải nghiệm “Phòng cháy chữa cháy” cho thiếu nhi: Sáng ngày 13/7, Ban Thanh niên – Ban phụ nữ Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức Chương trình trải nghiệm “Một ngày làm chiến sĩ Cảnh sát PCCC” cho gần 200 em thiếu nhi. Tại Chương trình, các em thiếu nhi đã được tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thông qua hình thức vui chơi có thưởng. Bên cạnh đó, các em thiếu nhi còn được thực hành cách sử dụng các loại bình chữa cháy, xử lý đám cháy, kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà ở hộ gia đình, nhà chung cư, nơi tập trung đông người, cách sử dụng mặt nạ lọc độc, di chuyển và thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, khí độc, thực hành nội dung thoát nạn bằng dây hạ chậm, thang dây và xe thang cũng như được nghe giới thiệu tính năng, tác dụng của phương tiện trên xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ;....

Kiên Giang: Sáng ngày 12/7, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Tỉnh Đoàn Kiên Giang và Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tổ chức lễ ra quân chương trình hành quân xanh năm 2024. Tại lễ ra quân, Ban Tổ chức đã trao hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng cầu kênh Trâm Bầu, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam. Hiện tại tuyến Kênh Trâm Bầu nối liền giữa ấp 4 và ấp 7, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao với hơn 165 hộ dân và gần 120 em học sinh, là một trong những khu vực có đông đồng bào dân tộc khmer, đời sống người dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, kết nối giao thương, đi lại chưa được thuận tiện do chưa có cầu giao thông để kết nối. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã trao 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; bảng tượng trưng tặng 30 xe đạp, 2.500 quyển tập và 50 suất quà cho học sinh vượt khó học tốt; tặng 10 phần quà cho gia đình chính sách trên địa bàn xã.

Sắc xanh tình nguyện đội nắng giúp người dân trồng dứa: Nhiều ngày qua, tại khu vực đồi núi ở xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), các đoàn viên thanh niên trên địa bàn đã cùng đến hỗ trợ người dân trồng dứa Cayen thử nghiệm. Dù nắng nóng gay gắt, nhưng trên ngọn đồi , các chiến sĩ công an, thanh niên tình nguyện vẫn hăng say trồng dứa giúp người dân.

“Lớp học văn hóa Thái” miễn phí: Trong dịp Hè, tại Huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, Huyện đoàn đã triển khai mô hình "Lớp học văn hóa Thái miễn phí cho đoàn viên, thanh niên" tại xã Châu Tiến. Tại đây, có 4 lớp học miễn phí về văn hóa bản địa gồm: lớp dạy chữ Thái; lớp dạy hát các làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống; lớp dạy cách chơi các nhạc cụ dân tộc Thái và dạy thêu thùa các hoa văn đặc trưng của người Thái. Lớp học nhằm giúp bảo tồn các văn hóa bản địa và cũng là nơi giao lưu, chia sẻ của những học viên đam mê tìm hiểu về bản sắc văn hóa dân tộc Thái.

Salon cắt tóc miễn phí cho thiếu nhi, người cao tuổi: Vừa qua, Công an xã Phú Riềng phối hợp Đoàn thanh niên Công an huyện Phú Riềng, Chi đoàn Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bình Phước cùng các đơn vị đồng hành tổ chức cắt tóc miễn phí cho các em thiếu nhi và đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tại nhà văn hóa thôn Phú Bình, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng của đông đảo của bà con nhân dân, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tạo sự gắn kết giữa chính quyền với nhân dân trên địa bàn.

Luôn nỗ lực trong học tập, rèn luyện các chiến sĩ “Hoa phượng đỏ” đã được ghi nhận với niềm vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí sôi nổi của Chiến dịch “Hoa phượng đỏ” trở thành dấu ấn không thể phai với mỗi bạn trẻ.

Giữa không khí sôi nổi của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024, Đào Huy Việt Úc, học sinh trường THPT Đồng Quan cũng là một trong những chiến sĩ “Hoa phượng đỏ” tiêu biểu của huyện Phú Xuyên được vinh dự kết nạp Đảng.

Đứng trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đại biểu, đảng viên trong Chi bộ Đồng Quan, Việt Úc đọc lời tuyên thệ: “Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng…”. Giây phút đó thực sự rất khó tả với em. Đó là sự hồi hộp, tự hào xen chút lo lắng. Em ý thức được rằng, trở thành đảng viên phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn”, Việt Úc chia sẻ.

“Mỗi chiến dịch để lại cho em rất nhiều kỷ niệm, đó là những ngày mưa che ô cho thí sinh hay cõng những bạn khó khăn về vận động vào điểm thi... Có những giọt mồ hôi rơi nhưng em có được niềm vui, hạnh phúc khi được giúp đỡ người khác. Bản thân em cũng học được rất nhiều bổ ích như tinh thần đoàn kết, sự phối hợp làm việc nhóm… để chín chắn, trưởng thành hơn”. Tại Lễ kết nạp đảng viên cho 3 học sinh lớp 12 trường THPT Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội), một trong ba gương mặt ưu tú có được vinh dự đó là chiến sĩ “Hoa phượng đỏ” Nguyễn Sỹ Phát chia sẻ.

Với vai trò Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, Bí thư Chi đoàn lớp 12A10, Phát tích cực tham tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ như: Chào Xuân, kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn, Ngày thành lập Quân đội Nhân dân… Sự nỗ lực không ngừng của Phát được thầy cô, bạn bè ghi nhận. Trong đó, lễ kết nạp đảng viên ở tuổi 18 là dấu ấn không thể phai với chàng trai trẻ.“Em cảm thấy hãnh diện, tự hào và phải có trách nhiệm hơn với bản thân, cộng đồng”, Phát nói.