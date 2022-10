Bản tin sáng: Kỷ luật Phó giám đốc Sở Y tế Phú Yên liên quan đến Việt Á

TPO - Ông Huỳnh Lê Xuân Bích, Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Yên, cùng cựu lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh bị kỷ luật với cáo buộc sai phạm mua kít xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á.

Ngày 21/10, Hội nghị Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phú Yên lần thứ 13 đã xem xét thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất và thực hiện các gói thầu mua sắm hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. UBKT quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với ông Phạm Hiếu Vinh - nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên; Khiển trách đối với ông Huỳnh Lê Xuân Bích - Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Phú Yên. Ngoài ra, UBKT cũng thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với ông Đặng Đình Toại - nguyên Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh.

Ngày 19/10, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Xử lý khắc phục sạt lở mái taluy đường Nguyễn Tất Thành nối dài (thuộc phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn). Dự án nhằm giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra, tránh sạt lở đất đá trong các mùa mưa tới, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện khi tham gia giao thông qua khu vực núi Bà Hỏa. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 65,4 tỷ đồng. Trong đó, từ ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 15 tỷ đồng và vốn đầu tư công thành phố Quy Nhơn chi trả phần chi phí còn lại. Dự án do UBND TP Quy Nhơn làm chủ đầu tư, dự kiến đến năm 2024 hoàn thành.

Sở Y tế TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Y tế kiến nghị giải quyết vướng mắc cho các bệnh viện trong thanh, quyết toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT; kiến nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán 1.088 tỷ đồng vượt mức thanh toán BHYT cho các cơ sở y tế trên địa bàn. Theo Sở Y tế TPHCM, từ năm 2019, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM thực hiện thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT đối với các cơ sở KCB trên địa bàn theo phương thức tổng mức thanh toán. Tuy nhiên, tổng mức thanh toán KCB BHYT thấp hơn nhiều so với chi phí thực tế mà các cơ sở đã sử dụng cho bệnh nhân. Hệ quả là giai đoạn 2019-2021, chi phí phát sinh trong hoạt động KCB BHYT của các bệnh viện là 1.088 tỷ đồng không được Quỹ BHYT thanh toán do vượt tổng mức thanh toán.

Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), sau 1 tháng triển khai thực hiện (từ 20/9-20/10), lực lượng chức năng đã phát hiện, ghi hình 457 trường hợp vi phạm an toàn giao thông trên tuyến đường vành đai 3 - cầu Thanh Trì, Hà Nội. Trong số 457 trường hợp vi phạm có 336 xe con, 66 xe tải và 55 ô tô khách với các lỗi chủ yếu: đi vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc, dừng đỗ không đúng nơi quy định. Trong đó, vi phạm đi vào làn khẩn cấp chiếm phần lớn với 451 trường hợp. Lực lượng chức năng cũng đã kịp thời phát hiện giải quyết 196 trường hợp sự cố phương tiện, tai nạn giao thông gây xung đột giao thông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 22/10, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon của Philippines khoảng 160km về phía Bắc, áp sát khu vực phía Đông của Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 23/10, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 6-7, giật cấp 9. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 21/10, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 582 ca COVID-19. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.496.354 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 356 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.600.580 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 55 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.159 ca. Trong ngày 20/10 có 139.904 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 261.059.430 liều. (XEM CHI TIẾT)