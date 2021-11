Bản tin Hình sự: Vì sao thầy lang chữa hiếm muộn bằng quan hệ tình dục không bị khởi tố?

TPO - Bị cáo Nguyễn Duy Linh có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn, chủ động đề nghị gia đình khắc phục toàn bộ số tiền 5 tỷ đồng. Do đó, kiểm sát viên đề nghị HĐXX tuyên ông Nguyễn Duy Linh mức án 13-15 năm tù về tội " Nhận hối lộ" .

TP - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ông Cường bị cáo buộc có hành vi sai phạm liên quan vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000.

TPO - Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia cực “khủng” trên trang B29.win. Quá trình khám xét, công an thu giữ hơn 28 tỷ đồng, 320.000 USD cùng nhiều ô tô Porsche, Land Rover, Mercedes Benz... Trong các đối tượng tổ chức đánh bạc, có giám đốc một công ty truyền thông.

TPO - Ngày 5/11, Cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình cho hay, cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của Phạm Duy Khánh (SN 1991, trú tại thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.