Bản tin Hình sự: Tử hình kẻ tạt xăng đốt chết vợ chồng em họ

TPO - TIN NÓNG ngày 13/12: Bị dọa chém, con trai đâm cha ruột trọng thương; Điều tra vụ nổ khiến người đàn ông tử vong ở Hưng Yên; Đâm bạn cùng khu trọ tử vong vì mâu thuẫn nhỏ nhặt; Tử hình kẻ tạt xăng đốt chết vợ chồng em họ vì nghĩ bị khinh thường...

TAND TP HCM vừa tuyên phạt Trần Hiếu (SN 1991) tử hình về tội “Giết người“ và 4 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”, tổng hợp hình phạt tử hình. Theo cáo trạng, do bực tức vì nghĩ chị Nguyễn Thị Bạch Liễu (vợ anh Phạm Lực, là em họ của Hiếu) nhiều lần tỏ thái độ khinh thường mình, nên Hiếu tạt xăng đốt phòng trọ em họ. Khi thấy cháy. Hậu quả, anh Lực tử vong, chị Liễu bị bỏng nặng.

Công an Đắk Lắk vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nông Văn Bằng (20 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, Bằng đang thay quần áo cho người em cùng mẹ khác cha (7 tuổi) nhưng em không chịu và khóc. Lúc này, ông Nông Văn Túc (57 tuổi) là cha ruột của Bằng cầm một con dao đi từ phòng ngủ ra và dọa chém nên Bằng bỏ trốn ra sau vườn. Sau đó, Bằng lấy một con dao, dùng dây thun cột vào cây tre đi đến phòng ngủ của cha. Thấy ông Túc đang nằm trên giường, đối tượng đâm một nhát vào vùng ngực trái và chém một nhát vào đỉnh đầu bên trái của cha mình. (Xem chi tiết)

Công an huyện Ân Thi (Hưng Yên) vụ nổ xảy ra tại nhà dân tại thôn Lưu Xá, xã Quảng Lãng (huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), khiến ông Trần Văn L tử vong, nhiều đồ vật trong nhà vỡ, hư hỏng. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh An Giang vừa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu 200.000 tấn đường cát trị giá hơn hơn 2.885 tỷ đồng của Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, 53 tuổi) - bà trùm buôn lậu khét tiếng An Giang, cùng đàn em. Kết quả điều tra xác định, từ năm 2010 - 2020, Mười Tường đã trực tiếp mua trên 200.000 tấn đường cát trị giá hơn 2.885 tỷ đồng từ Campuchia mang về Việt Nam bán cho 33 người tại An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, và TP Hồ Chí Minh. (Xem chi tiết)

Bộ Công an tiến hành khám xét nơi ở của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Phong liên quan vụ án xảy ra tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, TP Phan Thiết. Cụ thể, đây là diễn biến liên quan việc mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18,19,20), thuộc quỹ đất 2 bên đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông), phường Phú Hài. (Xem chi tiết)

Ngày 13/12, luật sư bào chữa cho ông Trần Đình Thành (cựu Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai) cho biết, trước việc TAND Hà Nội xét xử bà vắng mặt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty AIC) ông Thành cho rằng không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, việc xét xử sẽ tốt hơn nếu bà Nhàn có mặt trình bày tại Tòa án. Tôi kêu gọi bà Nhàn về đầu thú, có giải trình với Tòa án để được khoan hồng pháp luật. (Xem chi tiết)

Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang tạm giữ Huỳnh Ngọc Quân (SN 1997) để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, Quân và anh T.Q.H (SN 1985, Bình Thuận) có mâu thuẫn vì anh H cho rằng Quân hay nhìn vào phòng trọ của mình. Trong một lần mâu thuẫn, Quân đến một sạp bán cá, lợi dụng không có người trông coi để lấy 2 con dao đâm anh H. Hậu quả, anh H tử vong sau đó. (Xem chi tiết)

Bộ Công an vừa khởi tố ông Phạm Thanh Tùng (43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt) về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”. Đây là động thái mới nhất của C03 sau khi điều tra bổ sung vụ án thao túng cổ phiếu BII và TGG, xảy ra ở Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và các đơn vị liên quan. (Xem chi tiết)