Bản tin Hình sự: Tin mới vụ chồng đâm gục vợ rồi treo cổ tự tử

TPO - TIN NÓNG ngày 11/12: Thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy 400 triệu đồng; Triệt phá băng cướp trang bị vũ khí 'nóng' tại Đồng Nai; Nghi án mẹ đánh con trai 6 tuổi tử vong vì tè dầm; Tin mới vụ chồng đâm gục vợ rồi treo cổ tự tử...

Công an Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Thanh Thi (37 tuổi, Thái Nguyên) để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, sau khi giành quyền nuôi con trai là bé N.M.K (SN 2016) với chồng cũ, Thi đón con về ở với mình cùng chồng mới. Tuy nhiên, trong thời gian sống chung, Thi cho rằng con trai không nghe lời, lười học nên người mẹ nhiều lần dùng gậy tre, móc phơi quần áo, ống nhựa dẫn nước… đánh vào người, chân tay và mông cháu bé. Vừa qua, do cháu bé hay tè dầm nên Thi bực tức và lấy muôi múc canh bằng kim loại đánh vào đầu con trai. Tối 9/12, cháu bé có biểu hiện sức khỏe yếu, tím tái toàn thân và được đưa vào viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc chồng đâm vợ rồi treo cổ tự tử xảy ra tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bác sĩ cho biết người vợ là chị N.T.H đã trải qua các ca phẫu thuật nên tình hình sức khỏe hiện ổn định, người chồng là anh H.V.Đ sức khỏe vẫn đang rất nguy kịch. Còn về nguyên nhân dẫn tới vụ việc nghiêm trọng trên, công an địa phương cho biết do cả hai vợ chồng đều đang nguy kịch nên chưa thể lấy lời khai. Trước đó, vợ chồng anh Đ, chị H xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, anh Đ dùng dao đâm 1 nhát vào tay trái và 2 nhát vào lưng của chị H, khiến nạn nhân nằm gục dưới nền đất. Sau đó, anh Đ cũng vào nhà treo cổ tự tử nhưng may mắn được hàng xóm đưa đi cấp cứu.

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa khởi tố Nguyễn Thị Lâm (40 tuổi) về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Theo điều tra, Lâm thuê ô tô nhãn hiệu Toyota Veloz, rồi lên mạng đặt làm giấy đăng ký giả mang tên mình. Sau đó, Lâm mang ô tô đi cầm cố với giá 400 triệu đồng. Được biết, trước đó Lâm cũng đã bị phạt 36 tháng tù về tội mua bán hoá đơn, chứng từ giả. (Xem chi tiết)

Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) vừa tiếp nhận Đặng Văn Vinh (SN 1975) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vinh khai, đã tìm kiếm thông tin, liên hệ cho người thân của những người đang bị bắt, điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật và tự nhận rằng bản thân có nhiều mối quan hệ với cán bộ công an, có thể chạy án để cho người bị bắt được hưởng án treo hoặc tại ngoại. Vinh yêu cầu gia đình có người bị bắt đưa cho hắn số tiền từ 30 - 100 triệu đồng để đối tượng chạy án. Nhưng sau khi nhận tiền, đối tượng này đã chiếm đoạt và sử dụng để tiêu xài cá nhân. (Xem chi tiết)

Công an Đồng Nai vừa triệt phá băng cướp gồm 11 đối tượng do Nguyễn Văn Thi (25 tuổi, Cà Mau) và Hoàng Văn Tuấn (29 tuổi, Gia Lai) cầm đầu. Các đối tượng cũng khai nhận súng và các hung khí khác được đặt mua trên mạng xã hội. Sau khi chuẩn bị hung khí, các đối tượng nhắm vào những người đi xe máy ở những đoạn đường vắng trên địa bàn TP Biên Hòa, huyện Long Thành và huyện Trảng Bom để ép xe, dùng dao, súng đe dọa nạn nhân và cướp tài sản. (Xem chi tiết)

Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang tạm giữ Đỗ Thành Công (24 tuổi, Bình Dương) và Nguyễn Chí Bảo (22 tuổi, Bạc Liêu) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, hai đối tượng chạy xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm nên bị thượng úy Phạm Ngọc Kế và thiếu tá Bùi Lê Phương Toàn phát hiện vi phạm nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Công cố tình phóng xe bỏ chạy và bị CSGT rút chìa khóa ngăn chặn. Sau đó cả hai đối tượng trên đã đuổi đánh, kẹp cổ quật ngã một cán bộ CSGT. Tại trụ sở công an, kết quả kiểm tra cho Công dương tính với chất ma túy. (Xem chi tiết)

Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây trộm cắp tài sản tại khu vực kho hàng sân bay Tân Sơn Nhất. Tại CQĐT, nhóm đối tượng này bước đầu đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, các đối tượng đã lợi dụng sơ hở của các công ty xuất khẩu hàng đi nước ngoài tại khu vực kho hàng thuộc sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để cấu kết với tài xế của các xe tải chở hàng, dùng các thủ đoạn mở ốc khoen khóa cửa của các thùng hàng xe tải mà không làm ảnh hưởng đến “seal” niêm phong của các công ty để mở được thùng xe tải chứa hàng. (Xem chi tiết)