Bản tin Hình sự: Nguyên nhân gã trai lên mạng xin lỗi gia đình rồi giết người

TPO - TIN NÓNG ngày 12/12: Vụ phóng hỏa đốt người yêu cũ: Nạn nhân còn lại đã tử vong; Tổng giám đốc lĩnh 7 năm tù vì dọa tung 'clip nóng' của tình cũ để đòi lại quà; Nguyên nhân gã trai lên mạng xin lỗi gia đình rồi cắt cổ bạn trai của vợ cũ...

Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Phan Văn Pháp (35 tuổi, Bình Phước) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Trước đó, Pháp đến nhà vợ cũ là chị P để giải quyết mâu thuẫn.Nhìn thấy anh P.T.T.T (23 tuổi, được cho là bạn trai của chị P) đang ngồi ở phòng khách, còn vợ cũ không có nhà, Pháp đi vòng ra phía sau, rồi trèo rào vào nhà. Sau đó, Pháp cầm con dao ở bếp và lẳng lặng đi lên phòng khách chỗ anh T đang ngồi, bất ngờ dùng dao cứa vào cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.Trước khi xảy ra vụ án mạng, nghi can này đã lên facebook đăng dòng trạng thái xin lỗi gia đình và con gái, sau đó đến nhà vợ cũ gây án. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ Trần Dương Tú (SN 1994, Cà Mau) phóng hỏa phòng trọ khiến chị D.T.H (SN 2000, Bình Phước) tử vong, mới đây bạn trai của chị H là Đ.T.X (SN 1992, Bình Thuận) cũng tử vong. Theo điều tra, Tú và chị H yêu đương, rồi Tú thuê phòng trọ để sống chung với chị H. Trong quá trình chung sống, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên Tú dọn ra ngoài ở. Sau đó, đối tượng này phát hiện chị H đưa bạn trai mới là anh X về phòng trọ nên ghen tuông, nhân lúc chị H cùng bạn trai ra ngoài, Tú mang 10 lít xăng vào nhà trọ, nấp ở nhà vệ sinh chung tại tầng 1 của căn nhà rồi đến rạng sáng thì tạt xăng rồi đốt phòng trọ. (Xem chi tiết)

Phát hiện Nguyễn Văn Sáu (SN 1981) đang cầm dao đứng trước nhà ông N.V.O chửi bới, Tổ công tác (3 cán bộ) do ông Nguyễn Minh Thuân (phó Trưởng Công an phường An Hưng (TP Thanh Hóa) đến vận động, thuyết phục, yêu cầu Sáu chấm dứt hành vi. Không những không chấp hành, đối tượng còn cầm dao lao vào chém ông Thuân bị thương tại vùng tay và đầu phải đi cấp cứu. Thông tin ban đầu được biết, Nguyễn Văn Sáu là đối tượng có tiền sử bị tâm thần. (Xem chi tiết)

TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt Dương Hoài Thương (41 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Cimexco) 7 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Trước đó, Thương nói dối còn độc thân, làm quen và quan hệ tình cảm với chị L. Sau đó, Thương thuê nhà và thường xuyên tặng quà cho chị L. Còn chị L hay chụp ảnh, quay clip nhạy cảm gửi cho Thương. Khi chị L nói có thai, đặt vấn đề kết hôn thì Thương từ chối và nói đó không phải con mình, thấy vậy chị Linh phá thai, chủ động chia tay. Nhân dịp sinh nhật L, Thương hẹn gặp, tặng quà và đòi quay lại nhưng chị L từ chối. Bực tức, L nhắn tin đòi lại quà, tiền mặt trong thời gian yêu nhau, nếu không sẽ tung ảnh, clip nhạy cảm của chị L lên “Web đen” và nơi công tác. (Xem chi tiết)

Công an Lạng Sơn đang xem xét, khởi tố Ngô Văn Tân (SN 2000, Nam Định) để xem xét khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tân khai nhận, từ đầu năm 2022, đối tượng tạo tài khoản facebook “Kho Hàng Gia Dụng”, tài khoản Zalo “Kho Gia Dụng” để đăng tải, nhắn tin bán hàng mặc dù không có các mặt hàng này. Sau đó nhiều người liên hệ đặt mua số lượng lớn quạt điện đeo cổ. Thấy vậy, Tân yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc đến các số tài khoản ngân hàng của Tân, sau đó chiếm đoạt trên 100 triệu đồng rồi chặn liên lạc với các bị hại. (Xem chi tiết)

TAND quận 1 (TPHCM) đã tuyên phạt Lê Thị Huyền Trang (26 tuổi, Bình Thuận) 27 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh”. Trước đó, Trang thuê nhà làm cơ sở thẩm mỹ nhưng không đăng ký giấy phép hoạt động. Chị H.T.N (SN 1990) là học viên nhờ Trang hút mỡ bụng, nâng mũi với chi phí khoảng 15 triệu đồng. Sau đó, Trang cùng Tùng (bạn trai của Trang, không có chứng chỉ hành nghề) và Nguyễn Ngọc Tú (28 tuổi, Lào Cai) phẫu thuật thẩm mỹ cho chị N. Sau nhiều giờ phẫu thuật, sức khỏe của chị N chuyển biến xấu nên Trang đưa chị N đi cấp cứu, tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong. (Xem chi tiết)

Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã khởi tố vụ án “Tàng trữ hàng cấm” liên quan việc vụ bắt giữ 7 tấn pháo hoa nổ, liên quan đến Nguyễn Mạnh Phái (SN 1998). Phái khai nhận được 1 đối tượng thuê cất giấu số pháo trên với tiền công 10 triệu đồng/tháng. Pháo được nguỵ trang trong các thùng giấy in nhãn hoa quả nhập khẩu và vận chuyển bằng 2 ô tô tải từ Lạng Sơn về phòng trọ trên vào đêm 9/10. (Xem chi tiết)