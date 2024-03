Bản tin Hình sự: Truy tìm chiếc điện thoại trong vụ cô gái bị sát hại, phân xác

TPO - TIN NÓNG ngày 15/3: Người mẹ làm đơn tố cáo hàng xóm hiếp dâm hai con gái; Người phụ nữ ở TP Pleiku mất tích hơn 3 tháng; Truy tìm chiếc điện thoại trong vụ cô gái bị sát hại, phân xác...

Liên quan đến vụ án Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, Tiền Giang) sát hại và phân xác nữ công nhân tên V.T.T. (25 tuổi, Đồng Nai) ngày 29 Tết Nguyên đán, Công an TP HCM chưa thu hồi được vật chứng là một điện thoại di động hiệu iPhone 12 Pro màu xanh, dung lượng 128 GB, số IMEI: 358915483442908. Theo đó, cơ quan công an đề nghị người dân thấy hoặc đang giữ điện thoại di động có đặc điểm nêu trên cần liên hệ với Công an TPHCM, gặp điều tra viên Lương Văn Hải (Đội 3 - Phòng PC01, số điện thoại 0902.785.865) để cung cấp thông tin.

Hôm nay (15/3), phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, HĐXX xét hỏi bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về hướng giải quyết tài sản để khắc phục hậu quả trong vụ án. Trước đó, trả lời HĐXX, bà Lan cho biết 1 trong 2 con gái của bà rao bán tòa nhà ở Hà Nội, ước tính có giá 1 tỷ USD. Về thông tin này, chủ tọa hỏi bà Lan tòa nhà mà bà Lan đề cập có phải tòa Capital Palace số 29 Liễu Giai, Hà Nội hay không. Bà Lan xác nhận là đúng. Sau khi bà Lan xác nhận, chủ tọa nói tòa nhà này theo thông tin từ con gái bà Lan gửi tòa thì có người hỏi mua 360 triệu USD, chứ không phải 1 tỷ USD như trình bày của bà Lan. Trước thông tin của chủ tọa, bà Lan trình bày thêm, tòa nhà này trước đây mua 700 triệu USD, thêm chi phí làm thủ tục hồ sơ hoàn thiện nữa nên bà Lan ước tính tòa nhà này 1 tỷ USD.

Công an Bắc Ninh đã khởi tố, ra lệnh khám xét chỗ ở và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Tuấn Hồng (58 tuổi) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Được biết, ông Hồng nguyên Bí thư Huyện ủy Lương Tài, nguyên Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND huyện Gia Bình giai đoạn 2011-2019.

TAND tỉnh Quảng Ninh sẽ đưa ra xét xử công khai vụ án trốn thuế; mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đưa - nhận hối lộ, liên quan đến ông Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng. Phiên xét xử sơ thẩm diễn ra từ ngày 10 - 12/4, tại phòng xét xử số 1, thuộc TAND tỉnh Quảng Ninh.

Công an Lai Châu đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Anh Tài (SN 1996, Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi mua bán hoá đơn giá trị gia tăng số lượng lớn. Theo đó, từ cuối năm 2020 và 2021, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện Đỗ Thị Thu Hiền (SN 1981), kế toán Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Hà Thanh (thị trấn Than Uyên) nhờ Nguyễn Thị Thắm (SN 1990) tìm mua giúp hóa đơn giá trị gia tăng nhằm mục đích kê khai, trốn thuế. Sau đó, Thắm lên mạng xã hội liên hệ với một người đàn ông chưa rõ lai lịch đăng rao bán hoá đơn và mua được của người này 21 hóa đơn với giá trị sau thuế ghi trên hóa đơn 1,32 tỷ đồng. Tiếp đến, Thắm bán lại cho Hiền, hưởng chênh lệch 3,2% - 4%.

Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 77-04D Bình Định, bước đầu xác định số tiền hơn 190 triệu đồng. Trước đó, vào tháng 2/2023, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Bình Định kiểm tra phát hiện đăng kiểm viên của trung tâm này bỏ nhiều công đoạn trong khâu kiểm tra phương tiện.

Công an TP Pleiku (Gia Lai) đã có thông báo việc chị Lý Thị Như (39 tuổi, tên thường gọi là Quỳnh, ngụ xã Diên Phú, thành phố Pleiku) mất tích đến các đơn vị cấp xã, phường để nắm thông tin; đồng thời báo cáo vụ việc lên cơ quan cấp trên. Được biết, Như đã ly hôn, đang sống như vợ chồng với ông L.T.T (trú TP Pleiku). Trước thời điểm mất tích, giữa Như và ông T xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông T nói Như bỏ nhà đi. Ban đầu bà Đồng nghĩ hai cháu chỉ giận nhau nhưng hơn 3 tháng nay không ai liên lạc được với chị Như nên rất hoang mang.

Chị Nguyễn Thị Thanh Xuân (SN 1994) chuyển nhầm 50 triệu đồng nên đăng thông tin lên Facebook cá nhân mong nhận lại số tiền chuyển nhầm. Lúc này, một đối tượng dùng số điện thoại lạ liên hệ nạn nhân, tự xưng là nhân viên ngân hàng. Kẻ lừa đảo đề nghị người phụ nữ cung cấp số điện thoại người chị Xuân muốn chuyển tiền để xác minh. Tin lời, chị Xuân cung cấp số điện thoại chị Nguyễn Thị Vượng. Đối tượng này gọi điện cho chị Vượng yêu cầu cung cấp cung cấp dãy số trên thẻ ATM. Nghi ngờ bị lừa đảo, chị Vượng trình báo công an. Quá trình xác minh, công an xác định nhân viên ngân hàng trên là kẻ lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền nạn nhân. Đồng thời, công an cũng xác minh được người mà chị Xuân chuyển khoản nhầm và chị này đã nhận lại số tiền nêu trên.

Chị T (31 tuổi) thấy con gái 7 tuổi bị sốt nên lấy khăn ấm lau người cho cháu. Tuy nhiên, trong lúc thay đồ, chị T bất ngờ phát hiện bộ phận sinh dục của con gái mình có nhiều thương tích. Chị T gặng hỏi con gái nhưng cháu nhất quyết không kể. Sau khi thuyết phục, con gái đã kể lại việc mình bị hàng xóm nhiều lần xâm hại. Theo chị T, trước đó, hàng xóm đã nhiều lần xâm hại tình dục với cô con gái 4 tuổi khác của mình. Do không có đủ căn cứ nên gia đình giữ im lặng. Sau khi nghe con gái 7 tuổi kể việc bị xâm hại tình dục, chị T đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng. Lãnh đạo UBND xã Hòa Hiệp (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) cho biết đã nắm thông tin về vụ việc.