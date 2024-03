Bản tin Hình sự: Thiếu nữ bị nhiều người họ hàng xâm hại tình dục từ khi lên 7

TPO - TIN NÓNG ngày 13/3: Mẹ mâu thuẫn với hàng xóm, con trai vác súng bắn thị uy; Tuấn 'phò mã' đánh bi -a thâu đêm, tổng số tiền cá cược lên tới 1 tỷ đồng; Thiếu nữ tuổi bị nhiều họ hàng xâm hại tình dục từ khi lên 7...

L.T.L (37 tuổi) chở cháu T.T.N.Y (15 tuổi) vào một nhà nghỉ và thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Sau đó, cô ruột của Y là bà T.C.A đã tố giác với công an xã và huyện về việc L quan hệ tình dục với người chưa đủ 18 tuổi. Trình bày với công an, Y cho biết quen L từ khoảng tháng 10/2023, có phát sinh tình cảm và nhiều lần quan hệ tình dục với L. Đáng chú ý, Y còn cho biết, trong thời gian sống tại nhà bà nội từ năm 2017 (khi 7 tuổi) đến nay, cháu bị 6 người là họ hàng thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Làm việc với Cơ quan điều tra Công an huyện Cái Nước (Cà Mau), 2/6 người đã thừa nhận thực hiện hành vi xâm hại đối với cháu Y. Trong đó, một người là dượng của nạn nhân thừa nhận thực hiện 11 lần (chồng bà A - người cô ruột đi tố giác). Công an huyện Cái Nước đã chuyển vụ việc cho Công an tỉnh Cà Mau thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hoàng (Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Tuấn Nhân) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên". Theo điều tra, từ năm 2022-2023, ông Hoàng đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động khai thác đá xây dựng ngoài phạm vi khu vực được cấp phép, với khối lượng đá Bazan hơn 73.000m3, trị giá hơn 11 tỷ đồng.

Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã khởi tố Hồ Bình Minh (SN 1998), Trần Thanh Thuận (SN 2003) và Lương Tấn Hưng (SN 2003) để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Theo điều tra, biết tin mẹ là bà Huỳnh Thị Ngọc Lệ mâu thuẫn với hàng xóm về việc đổ rác, Minh cầm theo một con dao đến trước nhà hàng xóm rồi cãi vã. Sau đó, Minh về nhà lấy một khẩu súng hơi và rủ Thuận (Thuận rủ thêm Hưng) đi đánh hàng xóm. Tại đây, Minh xuống xe dùng khẩu súng hơi bắn 2 phát súng vào trong nhà hàng xóm rồi bỏ đi.

Viện KSND huyện Yên Phong (Bắc Ninh) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Đình Tuấn (SN 1984, Thanh Hoá) hay còn gọi là "Tuấn phò mã”. Cơ quan chức năng bước đầu xác định, “Tuấn phò mã" đánh bạc cùng các bị can khác từ khoảng 23 giờ đêm hôm trước đến chiều hôm sau, với tổng số tiền cá cược khoảng 1 tỷ đồng.

Công an Hà Tĩnh đã bắt tạm giam Phan Đình Sang (57 tuổi) để điều tra về tội Làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trước đó, Sang đã tạo lập, quản lý, sử dụng năm tài khoản mạng xã hội Facebook để tham gia các hội, nhóm phản động chống phá Nhà nước trên không gian mạng.

TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt bà Trần Kim Thúy (cựu Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình) 2 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo cáo trạng, từ năm 2020 - 42022, bà Thúy đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình, không tổ chức họp hội đồng thuốc và điều trị để xét duyệt danh mục thuốc dùng trong bệnh viện như quy định. Khi bệnh nhân có nhu cầu sử dụng thuốc, bà Thúy đã tự nhập một số loại thuốc về kho thuốc của bệnh viện và chỉ đạo cấp dưới chuyển đến hai cơ sở bán thuốc của bệnh viện để bán cho bệnh nhân, gây thiệt hại cho bệnh viện hơn 170 tỷ đồng.

Sáng 13/3, các luật sư tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Tại phần xét hỏi của các luật sư vào chiều 12/3, bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đề nghị xem xét lại cáo buộc việc thành lập 1.000 công ty “ma” vì các công ty này đều có tài khoản, có số dư và không liên quan đến Vạn Thịnh Phát.

Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông (Kon Tum) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hủy hoại rừng” xảy ra trên địa bàn, chuyển hồ sơ sang công an điều tra. Trước đó, ngày 2/2, trong lúc tuần tra khu rừng trên địa bàn, tổ công tác liên ngành quản lý bảo vệ rừng và cộng đồng thôn Tu Cần (xã Hiếu, huyện Kon Plông) phát hiện 4 người đang dùng cưa máy cắt hạ cây rừng trái phép.