Bản tin Hình sự: Người đàn ông bị đánh tử vong khi đi đòi nợ hộ

TPO - TIN NÓNG ngày 14/3: Tỉnh Cà Mau yêu cầu điều tra vụ thiếu nữ tố bị nhiều người họ hàng xâm hại tình dục từ năm 7 tuổi; Bắt khẩn cấp tài xế vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn chết người; Người phụ nữ tá hỏa báo công an khi phát hiện trong ô tô có bọc tiền hơn 1 tỷ đồng; Người đàn ông bị đánh tử vong khi đi đòi nợ hộ...

TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Cường (38 tuổi) mức án 9 năm tù giam về tội Giết người. Theo cáo trạng, do cần vốn đầu tư để mở cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng, Cường nhiều lần hỏi mượn tiền của chị B.T.D, sau đó, chị D đã nhờ anh B.H.T (37 tuổi) đến cửa hàng vật liệu của Cường để đòi nợ. Sau khi đi nhậu về, T chở theo một thanh niên đến cửa hàng của Cường để đòi tiền. Tại đây, T và Cường xảy ra cự cãi rồi xô xát. Trong lúc ẩu đả, Cường cầm thanh kim loại đánh vào đầu và vai T làm nạn nhân té ngã, bất tỉnh rồi tử vong sau đó. Kết luận giám định, nguyên nhân tử vong của T là do chấn thương sọ não.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh làm rõ, xử lý vụ việc có dấu hiệu giao cấu với người dưới 16 tuổi trên địa bàn huyện Cái Nước. Trước đó, bà T.C.A là cô ruột của cháu T.T.N.Y (15 tuổi) gửi đơn tới công an tố giác cháu mình bị L.T.L (37 tuổi) xâm hại tình dục. Khi làm việc với công an, Y cho biết, mình quen và quan hệ tình dục nhiều lần với L. Ngoài ra, Y còn khai báo, từ năm 2017 (7 tuổi) tới nay, cháu còn bị 6 người là họ hàng thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Trong đó, dượng của nạn nhân là chồng bà A thừa nhận việc đã thực hiện 11 lần xâm hại tình dục cháu Y.

Công an Ninh Thuận đã khởi tố và khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với Huỳnh Văn Cán (SN 1960, Phó Giám đốc Công ty CP Hoàng Hưng Nhân) và Đàng Thanh Ẩn (SN 1985) để điều tra về hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Theo điều tra, ông Cán đã chỉ đạo nhân viên mua giấy tờ giả trên mạng để tham gia đấu thầu dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở tại tỉnh Ninh Thuận.

Công an huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) vừa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với tài xế Vũ Tiến Cảnh (SN 1981) do gây tai nạn giao thông khiến một người tử vong. Trước đó, Cảnh điều khiển ô tô rồi va chạm với xe máy do em Quảng Thị Thu H (SN 2006) là học sinh lớp 12 trường điều khiển hướng ngược lại. Hậu quả, vụ tai nạn khiến em H bị thương nặng, sau đó tử vong trên đường cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe ô tô đi sai phần đường nên đã xảy ra va chạm. CSGT Công an Quỳnh Nhai tiến hành đo nồng độ cồn trong hơi thở đối với Cảnh và cho kết quả 1,394 miligram/lít khí thở.

Một phụ nữ ở Vĩnh Phúc đi ô tô đến chợ và bán trứng cho tiểu thương. Khi quay trở lại xe, người này hoảng hốt khi phát hiện có một chiếc túi bên trong đựng rất nhiều tiền mệnh giá 200 và 500 nghìn đồng. Quá trình xác minh, cơ quan chức năng làm rõ số tiền trên thuộc về gia đình sinh sống gần đó. Gia đình này vừa giao dịch mua bán đất, tuy nhiên một người con trong gia đình được cho là có biểu hiện không bình thường đã lấy và để vào ô tô ở chợ. Cơ quan công an xác định số tiền là hơn 1 tỷ đồng và thực hiện các quy trình thủ tục theo quy định để hoàn trả lại người bị mất.

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, tại tòa, khi luật sư hỏi bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng II Ngân hàng Nhà nước) rằng: Khi nhận 5,2 triệu USD từ bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, sao bị cáo chưa sử dụng, cất ở đâu? Bà Nhàn trả lời rằng: "Khi nói đến việc nhận tiền của anh Văn, tôi rất xấu hổ. Tôi nhận tiền của anh Văn, tôi có mang về quê gửi. Tôi chưa sử dụng đồng nào, tôi thấy xấu hổ, rất mong HĐXX tạo điều kiện cho tôi khắc phục hậu quả vụ án”.

Ông Trần Thanh Việt đến công an trình báo về việc con gái tên Trần Thị Trúc Mai (15 tuổi, Đồng Tháp, tạm trú phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP HCM) ra khỏi nhà từ ngày 25/2/2024 và đến nay vẫn chưa trở về nhà. Theo trình báo của người thân, Mai có mang theo điện thoại nhưng không thể liên lạc được. Gần 3 tuần trôi qua, gia đình đã chia nhau tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có thông tin gì nên đến trình báo cơ quan công an. Sau đó, Công an quận Bình Tân đã phát thông báo tìm em Mai gửi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân biết để phối hợp tìm kiếm.

Tại trụ sở Cơ sở giáo dục bắt buộc Cồn Cát (huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng), TAND TP Sóc Trăng đã mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính với học viên trốn cơ sở cai nghiện ma tuý Sóc Trăng. Căn cứ quy định hiện hành, thẩm phán chủ tọa phiên họp quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với 90 đối tượng, thời gian từ 20 - 24 tháng.

Công an Vĩnh Phúc đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hoài Nam (SN 1999) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1992, Hải Dương), đồng thời truy nã đặc biệt với Dương Đức Luân (SN 2000, Thanh Hóa) về tội Cướp giật tài sản, liên quan vụ cướp giật 1 tỷ đồng của người phụ nữ ở Vĩnh Phúc sau khi người này vừa rút tiền từ ngân hàng về nhà. Theo điều tra, do nợ nần và thiếu tiền tiêu xài, 3 đối tượng quen nhau qua nhóm "Hội Những người vỡ nợ..." rủ nhau lên kế hoạch cướp giật 1 tỷ đồng vừa nêu.