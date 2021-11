Bản tin Hình sự: Tình tiết bất ngờ trong vụ 'chữa hiếm muộn' bằng quan hệ tình dục

TPO - TIN NÓNG ngày 7/11: Công an tiết lộ điều bất ngờ về người phụ nữ vụ thầy lang chữa hiếm muộn; Nghẹt thở vây bắt tên cướp nổ súng uy hiếp một gia đình ở Đồng Nai; Điều tra nhóm thanh niên xông vào trung tâm y tế ở Huế đập phá tài sản;...

Liên quan đến việc công an không khởi tố “thầy lang” V. T. H trong vụ ông này bị chị C tố cáo chữa hiếm muộn bằng quan hệ tình dục, lãnh đạo công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết chị C có trình độ học vấn 12/12, nhận thức tốt; sự việc chị C quan hệ tình dục với ông H kéo dài trong 2 năm, có đến 2 người con; mỗi lần quan hệ với ông H, anh chồng đều đi cùng và chỉ đứng cách xa vài mét. Do đó nếu như có sự ép buộc, chị C phải tố giác từ lâu, không để kéo dài đến hai năm như thế. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các công ty sau khi trở lại sản xuất. Đáng chú ý, qua các vụ án được khám phá cho thấy, đối tượng trộm cắp đều là công nhân, bảo vệ. (Xem chi tiết)

Công an Bắc Giang đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người có liên quan đến phòng chống dịch đối với quán karaoke cafe Phố ở huyện Lạng Giang do ông Cao Xuân Ngọc (SN 1957) đứng tên. Trước đó, mặc dù đã ký cam kết tạm ngừng kinh doanh nhưng cơ sở này vẫn lén lút hoạt động, làm lây lan dịch trên địa bàn với 20 trường hợp F0, 300 trường hợp F1 và khoảng 3.000 trường hợp F2. (Xem chi tiết)

Công an TP Huế vừa khởi tố và bắt tạm giam 8 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản". Trước đó, Trần Văn A.K. (SN 2000, Quảng Trị) bị các đối tượng trên bắt giữ, đánh đập rồi buộc người nhà nộp tiền chuộc 52 triệu đồng mới chịu thả nạn nhân. (Xem chi tiết)

Đến nhà ông Nguyễn Văn Tuấn (64 tuổi), nguyên Trưởng phòng tiếp công dân thuộc UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để giao các văn bản liên quan đến việc giải quyết tranh chấp đất đai mà ông Tuấn là nguyên đơn, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, thư ký TAND TP Vũng Tàu bị ông Tuấn liên tục chửi mắng, xúc phạm và hành hung. Công an TP Vũng Tàu đã khởi tố và bắt tạm giam ông Tuấn về tội “Chống người thi hành công vụ”. (Xem chi tiết)

Một nhóm thanh niên đưa người bị thương đến Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc (TT - Huế) cấp cứu, nhưng vì đây đang là khu điều trị bệnh nhân COVID-19 nên không được tiếp nhận cấp cứu, cả nhóm đã đập phá tài sản của cơ sở y tế này. (Xem chi tiết)

Công an TP Long Khánh (Đồng Nai) vừa bắt giữ một đối tượng nghi có hành vi cướp tài sản, cố thủ trong một căn nhà tại KP Bàu Cối, phường Bảo Quang. Trước đó, vợ chồng ông K. chủ nhà căn nhà cùng các con chạy ra ngoài hô hoán bị cướp. Sau đó, một đối tượng nam giới dùng vật giống súng bắn nhiều phát và doạ đốt ngôi nhà. (Xem chi tiết)