Nghẹt thở vây bắt tên cướp nổ súng uy hiếp một gia đình ở Đồng Nai

TPO - Công an TP Long Khánh (Đồng Nai) đã bao vây một căn nhà và bắt giữ đối tượng nghi cướp.

Khoảng 13 giờ ngày 7/11, lực lượng Công an TP Long Khánh đã bắt giữ một đối tượng nghi có hành vi cướp tài sản, cố thủ trong một căn nhà tại KP Bàu Cối, phường Bảo Quang.

Trước đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân địa phương phát hiện vợ chồng ông K. chủ nhà căn nhà cùng các con chạy ra ngoài hô hoán bị cướp. Sau đó, một đối tượng nam giới dùng vật giống súng bắn nhiều phát và doạ đốt ngôi nhà. Chủ nhà nhanh chóng khóa cổng, trong khi đối tượng nghi cướp đang mở khóa chiếc xe máy.

Nhận được tin báo, Công an TP Long Khánh đã triển khai lực lượng công an, cơ động, cảnh sát chữa cháy tiếp cận hiện trường. Đoạn đường khoảng 300m tại hiện trường đã được lượng công an phong tỏa. Sau một thời gian bao vây và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 13 giờ lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.