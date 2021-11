Bản tin Hình sự: Bắt quả tang nhóm nam nữ 'thác loạn' ma túy với người mắc COVID -19

TPO - TIN NÓNG ngày 6/11: Tiếp tục điều tra giai đoạn 2 đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam; Bắt quả tang nhóm nam nữ 'thác loạn' ma túy với người mắc COVID -19; Ông Nguyễn Duy Linh bị tuyên phạt 14 năm tù, đã nộp lại 5 tỷ đồng nhận của Vũ 'nhôm';...

Xảy ra mâu thuẫn với Trần Huy Hùng (SN 1989) trước cửa quán karaoke nên Lê Văn Kiên (SN 1994) và Đỗ Quang Thụy (SN 1993) rủ thêm 2 đối tượng cầm dao “phóng lợn” và dao bầu đi tìm Hùng rồi dùng hung khí chém nhiều nhát vào đối phương khiến nạn nhân tử vong. Công an Hưng Yên đã tạm giữ Kiên, Quý và đồng bọn về hành vi “Giết người” đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt ông Nguyễn Duy Linh - cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an 14 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Trước đó, sau nhiều lần chối tội, đến chiều 5/11, ông Linh đã thừa nhận việc nhận 5 tỷ đồng của Phan Anh Vũ (Vũ “nhôm”). (Xem chi tiết)

Công an Long An đang truy tìm Nguyễn Phú Thuận (SN 1978) và Nguyễn Thị Cẩm Hồng (SN 1971, TPHCM) – hai đối tượng liên quan đến vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh-Mỹ Hạnh Nam do Công ty TNHH MTV Bất động sản Đất Xanh Long An làm chủ đầu tư. (Xem chi tiết)

Công an Hải Dương đã tạm giam 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép qua game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club thuộc giai đoạn 2 của vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cùng đồng phạm xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành. (Xem chi tiết)

Sau 32 năm lẩn trốn, Nguyễn Văn Minh (SN 1959), đối tượng bị truy nã về tội “Lừa đảo tài sản xã hội chủ nghĩa” do lừa 3 tờ séc giả đổi lấy 55 triệu đồng rồi bỏ trốn đã bị công an Hải Dương, bắt giữ về khi đang lẩn trốn tại Thái Nguyên.

Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn vừa bắt giữ Hoàng Văn Son (SN 1992) và Lý Văn Hưởng (SN 1999) vì đưa hai phụ nữ từ khu vực Lùng Cáu thuộc xã Tân Mỹ lên biên giới để xuất cảnh sang Trung Quốc với số tiền công là 7 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Đinh Nam Bình (23 tuổi) cùng các bạn đi hát karaoke “chui” rồi sử dụng ma túy nên bị chủ quán dừng phục vụ. Sau đó nhân viên quán giới thiệu chỗ cho nhóm Bình tiếp tục cuộc vui rồi "điều" 4 cô gái đến chơi cùng nhóm này với giá 400.000 đồng một giờ. Khi đang “thác loạn” ma túy thì nhóm bị công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) ập vào bắt giữ, đồng thời phát hiện có người trong nhóm mắc COVID -19.