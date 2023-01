Bản tin Hình sự: Tin mới vụ cô gái bị sát hại dã man ở phố Vương Thừa Vũ

TPO - TIN NÓNG ngày 13/1: Một trung úy bị bắt vì dùng nhục hình khiến bị can tử vong; Tạm giam thanh niên quan hệ nhiều lần với hai bé gái trong đêm; Tin mới vụ cô gái bị sát hại dã man ở phố Vương Thừa Vũ...

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên phố Vương Thừa Vũ (Thanh Xuân, Hà Nội). Nạn nhân là một cô gái chưa rõ danh tính. Đêm cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh cô gái bị một nam giới dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người. Do vết thương quá nặng, nạn nhân gục ngã và tử vong trên vỉa hè. Sau khi gây án, đối tượng bỏ đi khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)

Công an quận 11 (TPHCM) đã bắt tạm giam trung úy Võ Thành Đạt (cán bộ Công an quận 11) về tội “Dùng nhục hình”. Trước đó, bị can T.Q.B bị công an khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trong quá trình ở Nhà tạm giữ Công an quận 11, bị can B được cho là đã có hành vi gây mất trật tự nên bị trung úy Võ Thành Đạt dùng nhục hình. Sau đó, B đã tử vong. (Xem chi tiết)

Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang điều tra Lê Xuân Thành (SN 2003) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”. Trước đó, tối ngày 6/1, cháu V.T.T (SN 2008) và cháu V.T.V (SN 2008) đến nhà Thành chơi và ngủ lại. Đêm 6/1, Thành đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu T 3 lần. Ngoài ra, đối tượng Thành còn thừa nhận cũng đã quan hệ tình dục với cháu V 2 lần. (Xem chi tiết)

Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã xử phạt Hoàng Xuân L (SN 1997), Hoàng Hồng S (SN 1998) và Giáp Thanh T (SN 1980). Trước đó, ba người nêu trên khai nhận đã được nhóm 15 lái xe thuê sử dụng xe máy, điện thoại di động để theo dõi, cập nhật hình ảnh, vị trí, tuyến đường tuần tra của tổ công tác CSGT. Từ đó, các đối tượng thông báo để các tài xế dễ dàng trốn tránh việc bị phát hiện, xử lý vi phạm liên quan. Giá thuê theo dõi, cập nhật thông tin trên đường là 500.000 đồng/người/ngày. (Xem chi tiết)

Công an Lâm Đồng vừa bắt quả tang P.T.Đ. (21 tuổi) đang vận chuyển pháo hoa nổ đi tiêu thụ, bắt khẩn cấp N.V.Th (27 tuổi) và P.S.T (31 tuổi). Khám xét nơi ở của 2 đối tượng này, công an thu giữ thêm 6 hộp pháo hoa tương tự với trọng lượng hơn 11kg cùng 10 quả pháo nặng gần 3kg. Tổng cộng cơ quan điều tra thu giữ gần 23kg pháo các loại. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai, N.V.Th là người cầm đầu, đặt mua số pháo hoa nói trên qua mạng facebook, sau đó cất giấu tại nhà của T rồi đem bán kiếm lời. (Xem chi tiết)

Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) đang điều tra nguyên nhân vụ việc hai nam thanh niên tử vong trong bụi cây ven đường Bàu Ao, thuộc thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo. Tại hiện trường, thi thể hai nam thanh niên nằm gần nhau, cạnh đó có một chiếc xe máy nghi của nạn nhân. Do hai thi thể nằm trong bụi cây rậm nên người đi qua đường khó phát hiện. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, có thể nạn nhân tự gây tai nạn dẫn đến tử vong. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được xác minh. (Xem chi tiết)