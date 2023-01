Bản tin Hình sự: Nữ nhân viên massage bị chủ nợ thiêu sống

TPO - TIN NÓNG ngày 11/1: Bắt giám đốc, phó giám đốc cùng 5 đăng kiểm viên Trung tâm 50-14D; Ghen tuông, câu điện vào cổng nhà tình địch; Nữ nhân viên massage bị chủ nợ biến thành 'đuốc sống'...

Công an TP Bạc Liêu đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích" đối với Trần Quốc Khanh (SN 1978). Trước đó, Khanh đến một cơ sở massage trên địa bàn phường 7 (TP Bạc Liêu) tìm chị T - nhân viên ở đây để đòi tiền. Gặp nhau, Khanh và chị T xảy ra cự cãi. Lúc này, Khanh dùng bọc xăng (đã chuẩn bị trước đó) tạt vào người chị T rồi bật lửa đốt. Chị T bị lửa cháy khắp người, được người dân dập lửa, đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó, do vết bỏng quá nặng.

Mở rộng điều tra vụ tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can tại Trung tâm Đăng kiểm 50-14D. Những người bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm này gồm các ông Hoàng Tấn Lực (SN 1989, ngụ huyện Củ Chi) – Giám đốc và Bế Bình Dương (SN 1984, ngụ quận 12) - Phó Giám đốc. (Xem chi tiết)

Bộ Công an đề xuất đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô thông qua mạng Internet; đề nghị đưa vào dự thảo nghị định quy định về tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá để áp dụng cho đấu giá biển số xe ô tô. (Xem chi tiết)

TAND TP Thuận An (Bình Dương) vừa thụ lý vụ án Công ty TNHH Trung tâm kiểm tra sức khỏe Chìa Khóa Vàng (TPHCM) khởi kiện đòi Trung tâm Y tế TP Thuận An thanh toán số tiền mua vật tư, trang thiết bị y tế để phòng, chống dịch COVID-19 hơn 80 tỷ đồng (trong đó tiền gốc là 74,7 tỷ đồng và lãi chậm thanh toán 5,3 tỷ đồng). (Xem chi tiết)

Kiểm tra xe trung chuyển của nhà xe H. Cafe (địa chỉ tại đường Phạm Ngũ Lão, quận 1), CSGT Bến Thành (TP HCM) phát hiện bên trong có chứa 10.000 bao thuốc lá mang nhãn hiệu Hàn Quốc ESSE Change không có hoá đơn chứng từ (nghi là thuốc lá lậu). Bước đầu, người đại diện của công ty cho biết lô thuốc lá trên do một vị khách ngụ tại TPHCM sử dụng dịch vụ xe trung chuyển của công ty để chuyển về Hội An và Đà Nẵng. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Hậu Giang vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Hoàng (SN 1964, Bạc Liêu) 9 năm tù về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, Hoàng đã có vợ nhưng có quan hệ tình cảm với bà H.T.U (SN 1969, Hậu Giang). Đầu năm 2020, bà U đề nghị chia tay. Sau đó, bà U và ông L.V.Q (SN 1967) phát sinh quan hệ tình cảm. Trong thời gian này, U và Hoàng vẫn thường xuyên liên lạc. Do đó, Hoàng đề nghị hàn gắn tình cảm nhưng bà U không đồng ý. Biết bà U yêu ông Q nên Hoàng đem sợi dây điện đến nhà của ông Q, đấu nối dây trực tiếp từ nguồn điện vào dây kim loại kéo qua nhà của hai hộ dân khác trước khi nối vào cửa cổng nhà ông Q nhằm mục đích giết chết ông này. (Xem chi tiết)

Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) vừa truy bắt, tạm giữ hình sự 8 đối tượng trong băng cướp tuổi teen, tấn công người đi đường để cướp xe máy tại Hải Phòng và Hải Dương do Vũ Minh Hiếu (SN 2006) cầm đầu. Được biết, khi phát hiện “con mồi”, nhóm này tổ chức chặn xe, dùng hung khí tấn công khiến họ hoảng sợ, vứt xe bỏ chạy. Nhân lúc này, băng cướp nhanh chóng cướp 2 xe máy rồi tháo chạy. (Xem chi tiết)