Bản tin Hình sự: Nữ sinh bị bạn trai chốt cửa phòng, đâm trọng thương

TPO - TIN NÓNG ngày 18/10: Chốt cửa, dùng dao đâm nữ sinh vì mâu thuẫn tình cảm rồi tự tử; Bộ Công an lật tẩy 'tập đoàn' lừa đảo mang tên Skyway; Tài xế nghi ngáo đá, lái ô tô náo loạn trong đêm; Bắt nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch;...

Do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm, Lương Xuân Bình (19 tuổi, quê Bắc Giang) đã chốt cửa phòng, dùng dao đâm nhiều nhát vào chị Nguyễn Thị H. (19 tuổi, người Cao Bằng, là sinh viên năm thứ 2 - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên). Sau đó, Bình dùng dao tự cứa vào cổ mình tự tử nhưng bất thành. Công an TP Thái Nguyên ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bình để điều tra về tội "Giết người".

Bộ Công an cho biết, dù chưa được cấp phép nhưng Skyway hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trong lĩnh vực đầu tư tài chính, tiền ảo, tiền điện tử, tài sản ảo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Skyway được giới thiệu là một Tập đoàn thực hiện các dự án công nghệ vận tải trên không, được thành lập ở Belarus, hoạt động theo hình thức huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân (nhà đầu tư) thông qua hình thức mua các gói cổ phần. Theo Cục An ninh kinh tế, thủ đoạn hoạt động của Skyway là chào bán số lượng cổ phiếu theo 15 giai đoạn để huy động vốn thực hiện các dự án của mình. Tại Việt Nam, Skyway có hoạt động ở một số địa phương như TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bắc Giang. (Xem chi tiết)

Sau khi sử dụng ma túy đá, Nguyễn Duy Tùng (38 tuổi, trú phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) đã mở nhạc với âm lượng lớn rồi điều khiển ô tô hiệu Mazda CX5 mang biển số 72A-426.92 chạy lấn làn và không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, gây náo loạn tại TP Vũng Tàu. Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tùng để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. (Xem chi tiết)

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk đề nghị Công an tỉnh, Sở GTVT kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của báo Giao thông về việc nhà báo Hồ Ngọc Hùng (thuộc Văn phòng đại diện Miền Trung- Tây Nguyên của báo này) bị hành hung, đánh gây thương tích trong quá trình điều tra “xe dù bến cóc” trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, phản hồi trước ngày 25/10. Trước đó, cơ quan Công an đã triệu tập tài xế xe khách Thế Vĩnh lên làm việc. Bước đầu, tài xế được xác định tên Hoàng Duy Khánh (SN 1995, ngụ xã Cư Bông, huyện Ea Kar). (Xem chi tiết)

Do làm ăn thua lỗ, Phạm Quốc Đoàn (34 tuổi, trú tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã chụp ảnh ô tô ven đường lừa bán cho bạn cùng kinh doanh (trú tại quận Long Biên, Hà Nội), tuy nhiên sau khi nhận đặt cọc mua bán xe Đoàn không thực hiện theo cam kết mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đoàn tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Viện kiểm sát xác định, trong vụ án, Đoàn đã chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng, hiện bị can mới chỉ khắc phục được 250 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bắt tạm giam Phan Thanh Vĩnh Toàn (SN 1983), nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch (Công ty thành viên của Tổng công ty Tín Nghĩa) và hai nguyên thành viên HĐQT để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Các bị can này được xác định giữ vai trò quan trọng trong việc cùng với đối tượng Quách Văn Đức (đã bị khởi tố bắt tạm giam), nguyên là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch thực hiện hành vi sử dụng tài sản công trái quy định của pháp luật gây thất thoát tài sản nhà nước. (Xem chi tiết)

Mâu thuẫn trong lúc uống rượu trên rẫy cà phê, Y Wiêt Kbuôr (SN 2006, trú xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) đã chém chết ông Y.K.B. (SN 1972, trú tại Buôn Buôr, xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột) rồi bỏ trốn. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động khoảng 100 chiến sĩ công an để truy bắt Y Wiêt Kbuôr. Sau khoảng 10 giờ đồng hồ, công an đã bắt được nghi phạm trong rừng sâu trên địa bàn huyện Buôn Đôn. (Xem chi tiết)