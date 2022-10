Bản tin Hình sự: Bị đâm chết vì xích mích hát nhạc sống trong đám cưới

TPO - TIN NÓNG ngày 16/10: Bị đâm chết vì xích mích hát nhạc sống trong đám cưới; Xác minh video nữ sinh có lời lẽ thô tục với thầy giáo trong lớp học; Lời khai bất ngờ của nghi phạm sát hại hai người trong vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Bình Dương...

Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ Lâm Sô Phia (SN 2006), để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, Sô Phia cùng Nguyễn Văn Long (SN 2007) dự đám cưới và dùng điện thoại để hát nhạc sống, rồi xảy ra cãi vã với Nguyễn Tuấn An (SN 1994). Sau đó, Sô Phia và Long xin lỗi Tuấn An rồi ra về nhưng Tuấn An đuổi theo nên hai bên xảy ra cự cãi và đánh nhau. Bực tức, Sô Phia đi vào cửa hàng tạp hóa gần nơi dự tiệc lấy một con dao. Tuấn An xông tới tiếp tục đánh thì bị Sô Phia dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong.

UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông đã thi hành kỷ luật ông Trần Nam Thuần - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đắk G’long; nguyên Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch UBND huyện Đắk G’long (Đắk Nông) vì để xảy ra tình trạng cá nhân, hộ gia đình xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, san ủi đất trái phép nhưng chưa xử lý kịp thời. Đồng thời, ông Thuần cũng ký cấp “sổ đỏ” cho người dân trái quy định. (Xem chi tiết)

Trong quá trình đi thả lưới cùng bố mẹ, cháu T.L.N (5 tuổi) không may rơi xuống sông mất tích. Không thấy con đâu, gia đình đã trình báo lên cơ quan chức năng đồng thời tổ chức tìm kiếm cháu N. Sau khoảng 6h mất tích, thi thể cháu N được tìm thấy và bàn giao cho gia đình tổ chức an táng. (Xem chi tiết)

Lực lượng chức năng thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã yêu cầu Ban giám hiệu Trường THPT (đóng tại xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hoà) báo cáo sự việc nữ sinh văng tục với giáo viên trong lớp học. Trước đó, mạng xã hội xuất hiện video khi giáo viên vào lớp, các học sinh đều đứng dậy chào nhưng có một nữ sinh bước lên phía trước đôi co với thầy giáo. Trong lúc nói chuyện, nữ sinh này được cho đã có nhiều lời lẽ thô tục, xưng “mày, tao” với thầy giáo. (Xem chi tiết)

Xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu, hai nhóm thanh niên cầm thanh sắt, gạch đá, bàn ghế lao vào hỗn chiến. Trong đó, Lê Văn Thương (27 tuổi, Đồng Tháp) cầm dao đâm chết Phan Gia Huy (20 tuổi) và Nguyễn Hùng Lý (18 tuổi). Đồng thời, do đêm tối và đang say, Thương đâm luôn Nguyễn Văn Nhanh(là bạn cùng nhóm) 3 nhát khiến Nhanh trọng thương. Công an Bình Dương đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố các nghi phạm trong vụ hỗn chiến. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ sập mỏ titan vùi lấp 4 công nhân ở Bình Thuận, theo báo cáo của công an công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường có kế hoạch di chuyển cát từ bãi thải đến vị trí khác cách đó 400m bằng phương pháp bơm nước theo hệ thống ống dẫn. Khi 5 công nhân đang làm việc một núi cát hàng chục ngàn m3 đổ ập xuống công trường, vùi lấp 4 người. Công ty đã huy động nhân lực, máy móc hiện có đào bới, tìm kiếm và đến khoảng 18 giờ ngày 15/10 thì tìm được thi thể công nhân Bùi Quang Trình (36 tuổi, Phú Thọ), cách vị trí đặt máy bơm khoảng 30m ở độ sâu 1m. (Xem chi tiết)

Quen biết nhau trong trại giam, sau khi ra tù, Nguyễn Văn Giáp (28 tuổi), Phạm Minh Cường (28 tuổi) và Trần Vương Trọng Nghĩa (27 tuổi) bàn nhau theo dõi nhà ông V.V.M - Chủ tịch UBND một huyện ở Đắk Lắk. Sau đó, Giáp và Nghĩa đột nhập vào nhà tháo hệ thống camera an ninh, dùng roi điện, bình xịt hơi cay khống chế bà T (vợ ông M) rồi cướp đi nhiều tài sản. Công an Đắk Lắk đang lấy lời khai các đối tượng. (Xem chi tiết)