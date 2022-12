Bản tin Hình sự: Hot girl lên mạng khoe buôn ma túy, thách công an 'đố các anh bắt được'

TPO - TIN NÓNG ngày 17/12: Vợ chủ thầu xây dựng bị nhóm người đến nhà đòi tiền đâm tử vong; Truy tìm nghi phạm đốt nhà, giết người ở Hải Dương; Điều tra nghi án người đàn ông giết vợ rồi tự tử ở Bình Dương; Hot girl vùng cao lên mạng khoe buôn ma túy, thách công an 'đố các anh bắt được'...

Công an Cao Bằng vừa làm việc với cô gái là chủ tài khoản H.T.N để làm rõ hành vi đăng tải nội dung liên quan tội phạm, thách thức công an. Trước đó, N tạo 4 tài khoản trên Facebook rồi liên tục đăng thông tin, hình ảnh, clip có nội dung công khai hoạt động mua bán ma túy, vũ khí quân dụng, buôn bán người qua biên giới, truyền bá video đồi trụy… với giọng điệu mỉa mai, thách thức như: "Bọn em mua bán ma túy, buôn người công khai, đố các anh bắt được"; "ngày mai băng nhóm sẽ đưa 4 người bán qua biên giới, các anh nhanh mà ngăn chặn"... Khi làm việc với công an, N cho biết các nội dung mình đăng tải về phạm tội đều không có thật.

Thấy nhóm người xảy ra xô xát khi đến nhà đòi tiền chồng mình là chủ thầu xây dựng, bà N.T.H (SN 1985, Sóc Trăng) chạy ra can ngăn thì bị đâm trúng. Hậu quả, bà H tử vong sau đó. Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang truy xét các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ vụ án mạng. Được biết, vợ chồng bà H có hoàn cảnh khó khăn, gần đây gia đình xảy ra nhiều biến cố. Khi những người liên quan đến nhà đề nghị trả tiền công, chủ thầu xây dựng phân trần chưa nhận được tiền từ chủ đầu tư nên mới xảy ra xô xát. (Xem chi tiết)

Công an huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá World Cup, do Huỳnh Văn Chí (SN 1994), Đàng Vĩnh Khâm (SN 2005), Nguyễn Nữ Ngọc Trâm (SN 1998) và Lê Văn Thắng (SN 1997) tổ chức. Theo điều tra, từ đầu mùa giải đến khi bị triệt phá, các đối tượng đã tổ chức và tham gia cá độ bóng đá với các con bạc địa bàn huyện Ninh Phước thông qua mạng xã hội, tin nhắn điện thoại với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an Hải Dương đang truy tìm Trịnh Xuân Thành (SN 1980) - nghi phạm liên quan vụ “Giết người” xảy ra tại nhà dân ở xã Hiệp Cát (huyện Nam Sách) khiến một người tử vong. Trước đó, người dân phát hiện anh Mạc Văn Đ (SN 1974) tử vong tại sân nhà. Thi thể nạn nhân có nhiều vết thương nghi do vật sắc nhọn đâm trúng, chảy nhiều máu. Bước đầu, CQĐT xác định, hiện trường nhà nạn nhân có dấu hiệu bị hung thủ tưới xăng đốt nhà. (Xem chi tiết)

Công an huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) đang điều tra làm rõ vụ chị T.T.T.L (SN 1992, An Giang), tử vong trong phòng trọ, còn người chồng là H.T.T (SN 1982) bị thương nặng, đang được cấp cứu. (Xem chi tiết)

Công an TP Cần Thơ vừa bắt được Võ Văn Bá (SN 1952, Hậu Giang) - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Được biết, tháng 6/1977, Bá phạm tội hiếp dâm, giết người và bị TAND tỉnh Hậu Giang (cũ) tuyên án tử hình. Rạng sáng ngày 3/10/1980, phạm nhân này phá buồng giam bỏ trốn về huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang sinh sống hơn 1 năm. Sau đó, Bá đến Cà Mau sinh sống, thay tên đổi họ thành Nguyễn Văn Tự rồi cưới vợ, sinh con. Đến năm 2013, Bá cùng gia đình đến Đồng Nai, làm công nhân lò gạch. (Xem chi tiết)

Công an Quảng Ninh vừa khởi tố, bắt tạm giam Đào Thế Vinh - nguyên Giám đốc Công ty DV&VTTM Vũ Đại Vỹ về hành vi “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên”. Theo điều tra, từ năm 2018 đến thời điểm bị bắt giữ, công ty của Vinh đã tổ chức khai thác, vận chuyển trái phép đất với số lượng lớn tại khu vực khu vực đồi thuộc tổ 3, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, do Công ty CP đầu tư Bảo Lai quản lý để bán cho một số đơn vị có nhu cầu mua đất san lấp mặt bằng, sản xuất gạch ngói, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. (Xem chi tiết)