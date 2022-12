Bản tin Hình sự: Đi hỏi vợ, 'rể quý' cuỗm luôn bọc tiền của nhà gái

TPO - TIN NÓNG ngày 14/12: Vụ con gái tưới xăng đốt nhà mẹ: Ba người tử vong, bi kịch từ mâu thuẫn đất đai; Khởi tố đối tượng sát hại hai người ở Hà Tĩnh; Đi hỏi vợ, 'Hot boy' cuỗm luôn bọc tiền của nhà gái...

Viện KSND huyện Sông Hinh (Phú Yên) vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Xuân Cường (SN 2003) về tội “Trộm cắp tài sản”. Theo cáo trạng, Cường cùng người thân đến nhà bà Ksơr Hờ Đát hỏi vợ và được gia đình vợ tương lai mời ăn uống bữa trưa. Do thiếu ly uống bia nên Cường bước sang nhà Ksơr Hờ Đinh là con gái của bà Đát ở gần đó, để mượn ly. Khi mở nắp thùng nhựa trong nhà, Đinh, Cường thấy cọc tiền 38 triệu đồng nên ngày hôm sau lẻn vào lấy trộm để ăn chơi.

Liên quan đến vụ bà Vũ Thị Điều (SN 1961) bị 3 con gái tưới xăng đốt nhà dẫn đến hỏa hoạn, mới đây cơ quan chức năng huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết bà Điều đã tử vong. Theo điều tra, do mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai nên Đỗ Thị Định (SN 1982), Đỗ Thị Điểm (SN 1988) và Đỗ Thị Đưa (SN 1990) mang theo can xăng (loại can 10 lít), đổ xăng ra phòng khách nhà mẹ đẻ rồi châm lửa đốt dẫn đến hỏa hoạn. Sau đó, chị Điều (con gái cả) và chị Điểm (con gái thứ 2) đã tử vong sau 1 điều trị. (Xem chi tiết)

Công an Hậu Giang vừa bắt, khám xét khẩn cấp 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch khoảng 200 tỷ đồng. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận thực hiện hành vi đánh bạc qua các trang cá cược bóng đá như Sbobet, Ibet888, trang đá gà mạng SV88, tổ chức mua bán lô đề của các đài miền Nam, miền Bắc. (Xem chi tiết)

Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thế Bảo (33 tuổi) để điều tra về hành vi “Giết người”. Bảo là nghi phạm đã giết ông P.V.D. (58 tuổi) và anh P.V.H. (38 tuổi, là cháu của ông D.). Được biết, Bảo từng là người yêu cũ của con gái ông D. Hai người từng có ý định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên hôn sự sau đó không thành. Khoảng một tháng trước, người con gái của ông D đi lấy chồng. (Xem chi tiết)

TAND huyện Yên Châu (Sơn La) vừa tuyên phạt Hà Thị Nguyệt (36 tuổi) 33 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Nguyệt là người đã cắt "của quý" của chồng là Nguyễn Văn Hoan, người vừa bị tòa này tuyên phạt 10 năm tù về tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, mà nạn nhân ở đây chính là cháu HTRL (SN 2007, con gái riêng của Nguyệt). Theo HĐXX, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; tự thú; gia đình có công với cách mạng, là lao động chính đang nuôi ba con nhỏ, có nơi cư trú rõ ràng. (Xem chi tiết)

Công an Nghệ An vừa phát hiện và bắt quả tang V.T.T (SN 1975) vì hành vi tàng trữ, mua bán động vật nguy cấp, quý hiếm. Qua kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng hàng của đối tượng có chứa 75 cá thể rùa (nghi là rùa đầu to - thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ) có tổng khối lượng gần 50 kg. T khai, đã nhận toàn bộ số cá thể rùa được mua lại của các đối tượng từ nước ngoài và đang vận chuyển ra Bắc để bán kiếm lời thì bị lực lượng công an bắt giữ. (Xem chi tiết)