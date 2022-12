Bản tin Hình sự: Cô gái bị bạn trai sát hại rồi phi tang xác sau khi 'ân ái'

TPO - TIN NÓNG ngày 16/12: Nam thanh niên bị đánh nhập viện vì hôn tay nữ nhân viên rót bia; Truy xét băng nhóm chém gục nam thanh niên ở TPHCM; Cai thầu xây dựng bị hàng xóm đâm chết trong phòng trọ ở TPHCM; Cô gái bị người tình sát hại rồi phi tang xác sau khi 'ân ái'...

TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Đinh Văn Còn (30 tuổi) 23 năm tù tội giết người và cướp tài sản. Theo cáo trạng, sau khi nhậu xong, Còn chở người yêu là chị Đ.T. T. P (22 tuổi) xuống bãi biển để quan hệ tình dục. Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn nên Còn dùng tay bóp cổ và đè đầu P úp mặt xuống nước biển và cát làm người tình tử vong. Tiếp đến, Còn đem thi thể vào trong vườn dừa gần đó rồi bỏ xuống mương nước, quay lại hiện trường lấy túi xách, điện thoại của P đem về nhà cất giấu. Do sợ thi thể P nổi lên bị mọi người phát hiện nên Còn lấy một bao nylon đựng cát để đè lên phần lưng của nạn nhân. (Xem chi tiết)

Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 36 bị can trong vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả", "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty In và Văn hóa truyền thông Hà Nội, Công ty Phú Hưng Phát, Đội quản lý thị trường 17 Hà Nội và Tổng cục Quản lý thị trường. Theo đó, ông Trần Hùng (cựu Tổ trưởng Tổ 304 thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương) vẫn bị truy tố về tội "Nhận hối lộ", dù quá trình điều tra trước đó ông này không thừa nhận hành vi nhận hối lộ 300 triệu đồng. (Xem chi tiết)

TAND TP Đà Nẵng vừa xét xử Lương Đức Hùng (25 tuổi) và đồng phạm về tội giết người. Theo cáo trạng, Trần Quốc V (28 tuổi) đi ăn nhậu rồi hôn vào tay Nguyễn Thị Th (23 tuổi) là nhân viên phục vụ bàn của quán khi chị này đang rót bia phục vụ. Th liền nhắn tin kể lại sự việc cho người yêu là Hùng. Lập tức, Hùng rủ đồng bọn đi tìm V rồi cầm viên gạch đánh vào đầu đối phương. (Xem chi tiết)

Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã khởi tố Trần Tuấn Vũ (SN 1990), Phạm Hà Long (SN 1987) và Trần Thanh Tùng (SN 1984) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng. Theo điều tra, người nào có nhu cầu vay tiền thì Long trực tiếp đến gặp và xác minh nơi ở, nơi làm việc hoặc buôn bán. Số tiền vay tối thiểu là 3 triệu đồng, cao nhất là 50 triệu đồng. Việc trả tiền theo gói trả góp 20, 40, 50 hoặc 100 ngày. Lãi suất cho vay lên tới 146% - 304%. (Xem chi tiết)

Ông Lê Tùng Vân (SN 1932) hiện đang tạm trú tại hộ bà Cao Thị Cúc (còn gọi là Thiền Am bên bờ Vũ trụ hay Tịnh Thất Bồng Lai) vừa bị TAND huyện Đức Hoà (Long An) tuyên phạt 5 năm tù giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân”. (Xem chi tiết)

Nhóm của Đ.H.M mâu thuẫn với nhóm của Đ.D.P (17 tuổi) trên mạng xã hội nên hẹn nhau “nói chuyện”. Khi gặp nhau, hai bên xảy ra xô xát. Do yếu thế, nhóm của M tháo chạy theo nhiều hướng khác nhau. Riêng M được bạn chở bằng xe máy chạy vào con hẻm trên đường Tô Ký thì bị nhóm của P đuổi theo. Bị ngã xe, cả hai tiếp tục chạy bộ. Chạy được khoảng 50m, M vấp ngã thì bị nhóm của P lao vào chém tới tấp, gục tại chỗ. Công an quận 12 (TPHCM) đang điều tra, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Ông N.C.M (43 tuổi, Đồng Tháp), làm nghề thầu xây dựng đang nằm ngủ trong phòng trọ thì Lư Hồng Tuấn (38 tuổi) cầm dao tiếp cận, bất ngờ tấn công. Bị đâm nhiều nhát, bị thương tích khá nặng, ông M vùng thoát chạy ra ngoài, nhưng được vài chục mét thì ông M gục xuống và tử vong sau đó. Công an TP HCM đang điều tra, làm rõ vụ án mạng. (Xem chi tiết)

Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đang tạm giữ Đỗ Đức Dũng (19 tuổi, Bình Định) để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em. Theo điều tra, Dũng quen bé L.N.Y (SN 2010, Khánh Hòa) qua mạng xã hội. Biết Y có nhu cầu tìm việc làm, Dũng tự nhận mình là em chủ quán karaoke, dụ Y đến gặp mình để đưa đến chỗ làm, rồi đưa Y về phòng trọ và thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. (Xem chi tiết)