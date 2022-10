Bản tin Hình sự: Hai tay hai súng tìm kẻ trêu bạn gái, rồi nã đạn khiến người khác bị thương

TPO - TIN NÓNG ngày 21/10: Một cán bộ Cục Thuế Ninh Bình bị kẻ bịt mặt đâm thương tích; Hé lộ đối tượng được Viện trưởng Viện KSND huyện Lục Ngạn ‘gỡ tội’; Bắt khẩn cấp người cha đánh đập, hành hạ con trai 10 tuổi; Nguyên nhân bé trai bị bố bắt bò quỳ rồi giả tiếng động vật...

Công an TP Đà Lạt vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Luân (37 tuổi, còn gọi là "Luân chùa", Thái Bình) để điều tra về hành vi hành hạ trẻ em. Trước đó, sau khi đi nhậu về, nghe người nhà nói N.A.H (10 tuổi, con trai của Luân) lấy 100.000 đồng, Luân bắt cháu H cởi hết quần áo, quỳ xuống sàn nhà rồi đánh, bắt con giả tiếng động vật, bò từ căn hộ xuống cầu thang rồi bò trở lại căn hộ. Ngoài ra, Luân lấy dây thắt lưng quấn quanh cổ H, kéo cháu từ căn hộ ra tới hành lang chung cư, xuống tầng trệt và ra tận ngoài đường. (Xem chi tiết)

Công an Quảng Ngãi vừa khởi tố Đặng Thanh Quý (27 tuổi) về hành vi “Giết người”. Trước đó, Quý đón taxi đến quán cà phê, cầm 2 khẩu súng rulo 2 tay, đe dọa tài xế buộc mở cửa rồi bắn nhiều phát vào quán khiến khách nam 37 tuổi bị thương ở chân, còn người phụ nữ 46 tuổi bị thương ở mông. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu, không nguy hiểm tính mạng. Hơn một giờ sau Quý bị bắt và khai rằng, y bắn trả thù nhóm thanh niên ngồi trong quán vì trước đó đã chọc ghẹo bạn gái mình. Khám xét nhà nghi can, cảnh sát thu giữ 2 súng rulo, 36 viên đạn chì, ba vỏ đạn, một bình xịt hơi cay, cùng nhiều đao, kiếm, mã tấu. Quý cho biết mua số vũ khí này nhiều năm trước để phòng thân. (Xem chi tiết)

Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ bản chất hành vi của các bị can Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt) và đồng phạm trong việc thao túng thị trường chứng khoán nhằm hưởng lợi cá nhân. (Xem chi tiết)

Công an Ninh Bình đang điều tra về việc ông Nguyễn Văn Giản, cán bộ Cục Thuế Ninh Bình bị đối tượng bịt mặt, đi xe máy không biển số tiếp cận, dùng dao đâm ngay trước cổng một trường học. Theo đại diện công an, việc ông Giản bị đâm có điều nhạy cảm là nội bộ Cục Thuế Ninh Bình đang có mâu thuẫn, mà ông Giản là người đứng nhiều đơn tố cáo tham nhũng của một số lãnh đạo Cục Thuế Ninh Bình. Do đó, lực lượng chức năng rất quan tâm đến vụ việc này, nếu có dấu hiệu việc trả thù thì sẽ làm rõ. (Xem chi tiết)

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vừa ra quyết định khởi tố Vi Đức Ninh (nguyên Viện trưởng Viện KSND huyện Lục Ngạn) về tội “Nhận hối lộ" và 4 bị can khác về hành vi “Môi giới hối lộ”. Theo điều tra, thông qua móc ngoặc, ông Ninh đã giúp đỡ nhằm giảm nhẹ tội cho hai đối tượng bị bắt vì “Tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy”. Nhờ đó, một đối tượng được trả tự do với lý do chưa đủ căn cứ. (Xem chi tiết)

Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đang tạm giữ Nguyễn Đăng Thanh (SN 2000) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, Thanh đã đột nhập lấy trộm 50 điện thoại di động trị giá khoảng 100 triệu đồng của một cửa hàng trên địa bàn. (Xem chi tiết)

Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) vừa khống chế Trần Văn Sanh (SN 1982), đối tượng có biểu hiện tâm thần, dùng hung khí tấn công khiến 2 ông cháu thương vong. Trước đó, ông C.V.X (72 tuổi) đưa cháu C.T.M (5 tuổi) đi học về thì bị Sanh chặn đường, dùng búa, rựa tấn công khiến hai ông cháu trọng thương và tử vong sau đó. Sau khi gây án, Sanh cầm hung khí vào nhà cố thủ. (Xem chi tiết)