Khởi tố đối tượng nổ súng vào quán cà phê khiến 2 người bị thương

TPO - Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thanh Quý (27 tuổi, trú thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) người nổ súng vào quán cà phê khiến 2 người bị thương.

Ngày 21/10, Đại tá Trần Văn Mạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an tỉnh đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Đặng Thanh Quý (27 tuổi, trú thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 13/10, Đặng Thanh Quý đón xe taxi đến trước quán cà phê Kim Băng (thuộc thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn).

Khi xe dừng, Quý rút súng, thò tay ra cửa bắn 3 phát vào trong quán cà phê khiến 2 người bị trúng đạn, phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn.

Theo đó, ông Võ Toàn C. (36 tuổi, ngụ thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận) đang ngồi uống cà phê bị trúng đạn vào chân phải, còn bà Võ Thị T. (46 tuổi, ngụ xã Bình Phước, cùng huyện Bình Sơn) bị thương ở vùng mông.

Sau khi gây án, Quý nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đến 9 giờ cùng ngày, đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật. Khám xét nhà riêng của Quý, cảnh sát phát hiện, thu giữ 2 khẩu súng rulo, 39 viên đạn (loại đạn đầu chì, trong đó đã sử dụng 3 viên) và 3 cây đao, kiếm.

Tại cơ quan điều tra, Quý khai nhận người mà mình muốn bắn là một thanh niên vì người này chọc ghẹo bạn gái của Quý. Thời điểm xảy ra vụ nổ súng, người này đang ngồi trong quán cà phê. Tuy nhiên, khi Quý nã đạn vào quán cà phê, hai nạn nhân dính đạn lại là những người không liên can.