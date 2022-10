Bản tin Hình sự: Đăng ảnh khỏa thân của nữ nhân viên lên mạng tìm khách mua dâm

TPO - TIN NÓNG ngày 19/10: Chủ tiệm cắt tóc điều hành đường dây mại dâm ở Bình Dương; Bán rẻ đất công, ông Tất Thành Cang phải nhận thêm 6 năm tù; Bắt nhóm sinh viên trú mưa nhờ rồi trộm 38 điện thoại của siêu thị điện máy ở Đà Nẵng; Bắt thêm 'đại lý' trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ của Phan Sào Nam;...

Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã tạm giữ Hoàng Thị Hạnh (31 tuổi, quê Thanh Hóa, chủ một tiệm cắt tóc) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Để hoạt động môi giới mại dâm, Hạnh đăng hình ảnh khỏa thân của các cô gái trên trang web có tên gái gọi để quảng cáo, với mức phí từ 2 - 3 triệu đồng/tháng. Khi khách có nhu cầu, Hạnh sẽ điều gái bán dâm đi phục vụ với giá 500.000 đồng/lượt rồi ăn chia phần trăm. Hạnh điều hành đường dây từ tháng 6/2022, trong tiệm cắt tóc có 3 cô gái là nhân viên sẽ đi bán dâm khi có khách. (Xem chi tiết)

Sau 2 ngày đeo bám quyết liệt, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã bắt giữ Đặng Bảo Duy (tên gọi khác K’Duy, 28 tuổi, ngụ xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà) - phạm nhân bỏ trốn khi đang chấp hành bản án 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản ở Trại giam Đại Bình (đóng tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) khi đang đi xe máy băng qua trạm thu phí Định An. Trước đó, Duy được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng để khám bệnh, lợi dụng sơ hở, Duy trèo qua trần nhà bỏ trốn. Sau đó Trại giam Đại Bình phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Duy. (Xem chi tiết)

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ 5 đối tượng là sinh viên, lợi dụng mưa lũ, trộm cắp 38 chiếc điện thoại tại Siêu thị Điện máy Xanh (Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), gồm Phạm Duy Bảo (24 tuổi), Tạ Quốc Thắng (23 tuổi, cùng trú quận Cẩm Lệ), Nguyễn Bá Hoàng Quân (20 tuổi, Quảng Trị), Hồ Minh Trí (19 tuổi, Quảng Bình) và Hà Công Tiến Đạt (20 tuổi, Quảng Bình). Đồng thời, tiếp tục điều tra, truy bắt những đối tượng khác. Theo trình báo, siêu thị mất khoảng 130 chiếc điện thoại có giá trị khoảng 1,2 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thao (30 tuổi, trú TP Bắc Kạn) về tội “Tổ chức đánh bạc”. Đối tượng này là đại lý cấp 2 của đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam. Vụ án đánh bạc nghìn tỷ do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố từ năm 2018. Qua các giai đoạn điều tra, đã có nhiều đối tượng liên quan tại các tỉnh, thành phố trên cả nước được làm rõ. (Xem chi tiết)

Trần Cao Minh (28 tuổi, ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) tàng trữ, đăng tải hơn 7.000 video, hơn 1.000 hình ảnh có nội dung khiêu dâm, sau đó lập các nhóm với gần 100.000 thành viên trên Telegram tham gia để thu phí. Theo cảnh sát, từ năm 2020 đến khi bị bắt, Minh đã thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng. Cảnh sát mở rộng điều tra, xác định thêm Trần Văn Phúc (28 tuổi, ở Sóc Trăng) tham gia điều hành các nhóm cùng với Minh. Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Minh và Phúc điều tra về Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Sau một tuần xét xử và nghị án, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Tất Thành Cang 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí. Theo HĐXX, ông Tất Thành Cang (cựu phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM) có sai phạm liên quan Dự án 32 ha đất Phước Kiển. Ông Cang có bút phê “Đồng ý” cho Cty Tân Thuận chuyển nhượng dự án mà không báo cáo Ban thường vụ Thành ủy quyết định. Hậu quả hành vi ông Cang gây ra là thất thoát tài sản nhà nước là vốn của Thành ủy số tiền trên 154 tỷ đồng (cáo trạng truy tố 202 tỷ đồng). Trong vụ án trước, ông Cang bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt khẩn cấp ông Vi Đức Ninh (SN 1975, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lục Ngạn) để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ". Đồng thời, cũng khởi tố một nguyên là cán bộ công tác tại một đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an về hành vi "môi giới hối lộ". Ông Ninh bị bắt vì nhận hối lộ liên quan đến một vụ án ma túy mà Viện kiểm sát huyện Lục Ngạn chịu trách nhiệm kiểm sát điều tra. (Xem chi tiết)