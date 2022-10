Bản tin Hình sự: Bé gái 7 tuổi bị mẹ và cha dượng dùng kìm đánh đập

TPO - TIN NÓNG ngày 20/10: Công an Phú Yên thông tin vụ nghi phạm trộm xe chết trong nhà tạm giữ; Bé gái 7 tuổi bị mẹ và cha dượng dùng kìm đánh đập; Bắt tạm giam cán bộ chính sách tham ô tiền điện của người nghèo...

TAND huyện Đồng Phú (Bình Phước) vừa xét xử sơ thẩm vụ án cố ý gây thương tích và hành hạ con đối với Trần Thanh Tú (23 tuổi) và Lầu Y Lầu (25 tuổi). Theo điều tra, Tú và Lầu kết hôn rồi đón con riêng của Lầu là bé D (7 tuổi) về sống chung. Tuy nhiên, trong thời gian ở cùng mẹ ruột và cha dượng, bé D đã bị Tú và Lầu nhiều lần dùng chân, tay, đoạn tre khô, ống nhựa cứng, dây sạc điện thoại, kìm…đánh vào người gây thương tích. Sau đó, hàng xóm qua chơi phát hiện tình trạng của bé D nên đã báo chính quyền địa phương. Theo kết quả giám định, tỉ lệ thương tích của bé D là 24%.

Công an TPHCM đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM rà soát, xác định và cung cấp cho Công an TPHCM thông tin các quyền sử dụng đất liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có nguồn gốc hoặc không có nguồn gốc Nhà nước. Theo đó, kèm với văn bản đề nghị là danh sách 156 địa chỉ nhà đất nằm ở quận 1, 3, 5, 7, Bình Chánh, Nhà Bè. (Xem chi tiết)

Công an huyện Mường Lát (Thanh Hoá) vừa khởi tố, bắt tạm giam Lò Văn Lặng (37 tuổi) - cán bộ chính sách xã Mường Lý để điều tra về hành vi “tham ô tài sản”. Theo điều tra, trong khi thực hiện chế độ, chính sách của Chính phủ về việc hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho người nghèo ở xã Mường Lý (huyện Mường Lát), ông Lặng đã tham ô hơn 100 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Công an Phú Yên cho biết, nghi phạm bị tạm giữ về tội trộm xe là Đào Bá Phi (SN 1984) vừa chết trong tư thế treo cổ tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Đông Hoà. Được biết, chiều 16/10, nhà tạm giữ Công an thị xã Đông Hoà tổ chức khám sức khoẻ và xác định, anh Phi tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đau đầu nhẹ, có tiền sử sử dụng ma túy. Đến rạng sáng 18/10, một người đang bị tạm giam cùng phòng phát hiện anh Phi chết trong tư thế treo cổ. (Xem chi tiết)

Công an Lạng Sơn vừa bắt giữ một đối tượng (chưa xác minh danh tính) có hành vi cầm dao nhọn vào tiệm vàng bạc, cầm đồ Liễu Hiền (TP Lạng Sơn) uy hiếp chủ cơ sở nhằm cướp tài sản, song đã bị bắt giữ tại chỗ. (Xem chi tiết)

Công an Hải Dương đã tạm giữ Nguyễn Văn Hà (SN 1993) về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'. Bước đầu xác định Hà đã cho 664 lượt người vay với các hình thức tín chấp, bát họ, cầm đồ, với tổng số tiền khoảng 118 tỷ đồng, thu lãi hàng chục tỷ đồng. Theo điều tra, nhóm của Hà thường cho vay với mức lãi suất từ 1.000 đồng đến 10.000 đồng/1triệu/1ngày. (Xem chi tiết)