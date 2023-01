Bản tin Hình sự: Đánh vợ hôn mê rồi loan tin bị tai nạn giao thông

TPO - TIN NÓNG ngày 1/1: Bắt cặp vợ chồng lừa đảo gần 60.000 người tại 40 tỉnh, thành; Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân; Đánh vợ hôn mê rồi loan tin bị tai nạn giao thông...

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa bắt giữ Hoàng Văn Sáng (33 tuổi) về hành vi Cố ý gây thương tích. Theo cáo buộc, sau khi nhậu về, Sáng xảy ra mâu thuẫn với vợ nên đánh nạn nhân tới tấp dẫn tới ngất xỉu. Anh ta sau đó gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân cấp cứu, đồng thời gọi điện thông báo cho bố mẹ vợ hoang báo "con gái bị tai nạn giao thông". Nạn nhân được xác định chấn thương nặng, hôn mê.

Công an Cà Mau khởi tố 5 vụ với 5 bị can cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Theo phản ánh của cử tri, họ bị quấy rối do người vay tiền đã cung cấp tên, số điện thoại cho các tổ chức cho vay qua các ứng dụng vay online hoặc vay trực tiếp của các công ty tài chính. Khi người vay không trả nợ đúng hạn thì họ bị quấy rối, đe dọa. (Xem chi tiết)

Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) vừa bắt tạm giam Hồ Quốc Phong (38 tuổi) và K’Đại về hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép. Trước đó, công an bắt quả tang hai đối tượng này đang vận chuyển ô tô chứa 349 hộp pháo hoa nổ với tổng trọng lượng gần 700kg. (Xem chi tiết)

Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Tân (SN 1979, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) về tội "Nhận hối lộ". Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố. (Xem chi tiết)

TTCP kết luận Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Tài Lộc (Công ty Tài Lộc) trúng nhiều gói thầu của các Bệnh viện thuộc Bộ Y tế với quy mô và giá trị lớn. Sau khi trúng thầu, Công ty không trực tiếp mua từ đơn vị nhập khẩu hoặc đơn vị ủy quyền mà mua qua nhiều đơn vị trung gian để cung cấp cho các Bệnh viện, dẫn đến giá thiết bị y tế bị nâng cao (đa số đơn giá thiết bị y tế trong hợp đồng của Công ty) với các bệnh viện cao gấp khoảng từ 2 đến 3,1 lần đơn giá nhập khẩu sau thuế) có dấu hiệu lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để nâng giá bán cao bất thường. (Xem chi tiết)

Công an TP Ninh Bình vừa bắt giữ Dương Văn Cao (SN 1997) và vợ là Hoàng Thị Mỹ Hằng (SN 1997) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của gần 60.000 người với số tiền gần 14 tỷ đồng. Thủ đoạn của cặp này là mua danh sách thông tin khách hàng và phôi sim điện thoại không còn giá trị sử dụng, rồi giả danh nhân viên nhà mạng gọi điện thoại tư vấn lừa bán các sim không còn sử dụng, hoặc giả cô đồng chào bán các vật phẩm phong thuỷ giá trị thấp được cúng bùa chú cho những người nhẹ dạ, cả tin. (Xem chi tiết)